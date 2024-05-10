Если введут налог на сахар, буханка хлеба подорожает на 3 цента

Налог на сахар уже есть в Польше, Эстония планирует ввести его с 2026 года. В Литве об этом налоге говорят уже давно, однако сейчас его упоминают в другом контексте – в рамках пополнения бюджета обороны.
"Во-первых надо иметь в виду, что никогда с энтузиазмом не повышают налоги и не вводят новые. Это, вероятно, наблюдается в разных странах, но в Литве очень чувствуется – жители предпочитают платить минимум налогов или вообще их не платить", – заметил экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.
Он напомнил, что надо понимать - люди не могут не платить налоги.
"Надо финансировать все функции – как социальную защиту, так и образование, здравоохранение, нужна помощь стареющему обществу. Нужны огромные инвестиции в сферу энергетики – реальность изменилась. Сейчас есть оборона. Я не думаю, что какой-то налог надо связывать с финансированием обороны, но полезно говорить о том, что такие налоги нужны", – сказал Мачюлис.
Сахар есть почти во всех продуктах, поэтому введение налога на сахар многих возмущает, ведь в результате вырастут цены.
"Некоторые страны делают так: например, в Великобритании налогом облагаются напитки с дополнительным сахаром, один налог платят, если содержится больше 4 г сахара, а более высоки, если сахара больше 8 г на литр, если сахара меньше, налог платить не надо. Так люди не покупают более сладкие товары, а производители используют меньше сахара", – сказал Мачюлис.
"Я подсчитал, что если введут большой акциз, то буханка хлеба подорожает на 3 цента. Наверное, это не такие деньги, которые значительно изменят жизнь, но надо выбрать, какие продукты будут облагаться таким налогом, если больше сахара - полагается налог – если больше 10 г в кг", – продолжил экономист.
"Опыт других стран показывает, что это не является решающим фактором, подорожание напитков на несколько центов. Нет такого, что продавец лишится покупателей, меняются тенденции потребления. Поэтому мы говорим лишь об одном пункте.
В Великобритании за 10 лет действия этого налога выяснилось, что потребление сахара снизилось на 55 млн. кг в год. Воздействие было", – сказал Мачюлис.
По словам представителя Института гигиены Ромы Барткявичюте, исследования питания жителей показывает, что потребление сахара жителями Литвы снижается незначительно. Жители Литвы едят слишком много сахара. В день рекомендуется съедать не больше 50 г, в Литве жители в среднем употребляют 50-60 г в день, значит немало жителей съедают больше 100 г в день, это около 20 чайных ложек.
ВОЗ рекомендует употреблять не больше 25 г сахара в день. Значит жители Литвы употребляют намного больше положенного.