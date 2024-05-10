Если введут налог на сахар, буханка хлеба подорожает на 3 цента

"Надо финансировать все функции – как социальную защиту, так и образование, здравоохранение, нужна помощь стареющему обществу. Нужны огромные инвестиции в сферу энергетики – реальность изменилась. Сейчас есть оборона. Я не думаю, что какой-то налог надо связывать с финансированием обороны, но полезно говорить о том, что такие налоги нужны", – сказал Мачюлис.

Он напомнил, что надо понимать - люди не могут не платить налоги.

"Во-первых надо иметь в виду, что никогда с энтузиазмом не повышают налоги и не вводят новые. Это, вероятно, наблюдается в разных странах, но в Литве очень чувствуется – жители предпочитают платить минимум налогов или вообще их не платить", – заметил экономист Swedbank Нериюс Мачюлис .

Налог на сахар уже есть в Польше , Эстония планирует ввести его с 2026 года. В Литве об этом налоге говорят уже давно, однако сейчас его упоминают в другом контексте – в рамках пополнения бюджета обороны.

Сахар есть почти во всех продуктах, поэтому введение налога на сахар многих возмущает, ведь в результате вырастут цены.

"Некоторые страны делают так: например, в Великобритании налогом облагаются напитки с дополнительным сахаром, один налог платят, если содержится больше 4 г сахара, а более высоки, если сахара больше 8 г на литр, если сахара меньше, налог платить не надо. Так люди не покупают более сладкие товары, а производители используют меньше сахара", – сказал Мачюлис.

"Я подсчитал, что если введут большой акциз, то буханка хлеба подорожает на 3 цента. Наверное, это не такие деньги, которые значительно изменят жизнь, но надо выбрать, какие продукты будут облагаться таким налогом, если больше сахара - полагается налог – если больше 10 г в кг", – продолжил экономист.