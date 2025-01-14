Если появится новый выходной праздничный день, упразднят один из существующих

По словам представителя демократического союза „Во имя Литвы“ Екатерины Рояки, у литовцев нет недостатка в выходных, поэтому она согласилась бы на принятие поправки к ТК, если бы в обмен отказались от уже существующего праздничного выходного дня.

14 января в первом чтении инициативу Сквернялиса поддержали 43 депутата, 3 были против, еще 27 воздержались. Сейчас этот вопрос будут обсуждать в Комитетах социальных дел и труда и образования, кроме того, будут ждать оценку со стороны правительства. В парламент этот вопрос вернется 10 марта, когда начнется весенняя сессия.

По ее словам, сейчас к Дню защитников свободы подходят со светлой стороны, празднуют освобождение страны, раньше это был день боли и траура.

Однако с экономической точки зрения каждый дополнительный выходной – утрата части ВВП, но и польза для бизнеса, направленного на внутренний рынок“, – сказала Delfi депутат.

Социал-демократ Раса Будбергите сказала Delfi, что важно говорить на эту тему, но не надо противопоставлять друг другу разные выходные.

Он напомнил, что выходной 1 мая ввели социал-демократы, поэтому эта политическая партия может быть против упразднения этого дня из списка праздничных выходных.

Правда, он считает, что можно отказаться и от выходных на Йонинес и на День Успения Богородицы (Жолинес).

„Я не понимаю, почему 1 мая, День трудящихся, - выходной. Это парадокс и отклонение от истории. Было бы логично отказаться от этого выходного в пользу почти сакрального для Литвы дня, – заметил Малдейкис. – Я не поклонник выходных, но если говорить об обмене, это было бы логичным“.

Она сказала, что у нее нет мнения по вопросу, от какого из праздничных дней можно отказаться, но заметила, что тут нужно больше дискуссий. Возможно, надо говорить об отказе не от 1 мая, а от Йонинес или других праздников, которые отмечают два дня, например от Дня поминовения усопших.

„Конечно, 13 января должен быть не памятным, а праздничным выходным днем, чтобы все могли отметить его не на рабочих местах, а там, где его ценность, и не надо противопоставлять один праздничный день другому. Надо проявлять уважение“, – сказала политик.

Однако Будбергите не взялась прогнозировать, хватит ли у власти политической воли, ведь в 2021 году, когда решали этот вопрос, ее не хватило.