Если появится новый выходной праздничный день, упразднят один из существующих

14 января в первом чтении инициативу Сквернялиса поддержали 43 депутата, 3 были против, еще 27 воздержались. Сейчас этот вопрос будут обсуждать в Комитетах социальных дел и труда и образования, кроме того, будут ждать оценку со стороны правительства. В парламент этот вопрос вернется 10 марта, когда начнется весенняя сессия.
Если парламент примет поправку, предложенную Сквернялисом, День защитников отечества станет праздничным выходным днем.
По словам представителя демократического союза „Во имя Литвы“ Екатерины Рояки, у литовцев нет недостатка в выходных, поэтому она согласилась бы на принятие поправки к ТК, если бы в обмен отказались от уже существующего праздничного выходного дня.
„Литва по числу выходных дней, по сравнению с другими странами Евросоюза, не кажется обделенной, выходных немало.
Однако с экономической точки зрения каждый дополнительный выходной – утрата части ВВП, но и польза для бизнеса, направленного на внутренний рынок“, – сказала Delfi депутат.
Сектор общепита: рестораны и кафе, сектор развлечений получают возможность заработать. А экспортный сектор сталкивается с некоторыми проблемами, сказала Рояка.
По ее словам, сейчас к Дню защитников свободы подходят со светлой стороны, празднуют освобождение страны, раньше это был день боли и траура.
Рояка склонна согласиться с предложением Сквернялиса, но мнение других партнеров по коалиции иное.
Депутат „Зари Немана“ Агне Ширинскене считает, что День защитников свободы должен быть выходным, а День Ивана Купалы (Йонинес) - рабочим.
Консерватор Матас Малдейкис считает, что „аномалия“ на календаре - выходной по случаю 1 мая (Международного дня трудящихся).
„Я не понимаю, почему 1 мая, День трудящихся, - выходной. Это парадокс и отклонение от истории. Было бы логично отказаться от этого выходного в пользу почти сакрального для Литвы дня, – заметил Малдейкис. – Я не поклонник выходных, но если говорить об обмене, это было бы логичным“.
Правда, он считает, что можно отказаться и от выходных на Йонинес и на День Успения Богородицы (Жолинес).
Он напомнил, что выходной 1 мая ввели социал-демократы, поэтому эта политическая партия может быть против упразднения этого дня из списка праздничных выходных.
Социал-демократ Раса Будбергите сказала Delfi, что важно говорить на эту тему, но не надо противопоставлять друг другу разные выходные.
Она сказала, что у нее нет мнения по вопросу, от какого из праздничных дней можно отказаться, но заметила, что тут нужно больше дискуссий. Возможно, надо говорить об отказе не от 1 мая, а от Йонинес или других праздников, которые отмечают два дня, например от Дня поминовения усопших.
„Конечно, 13 января должен быть не памятным, а праздничным выходным днем, чтобы все могли отметить его не на рабочих местах, а там, где его ценность, и не надо противопоставлять один праздничный день другому. Надо проявлять уважение“, – сказала политик.
Однако Будбергите не взялась прогнозировать, хватит ли у власти политической воли, ведь в 2021 году, когда решали этот вопрос, ее не хватило.
Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам, что в этом вопросе нужно прийти к общему знаменателю в парламенте. Однако, по его мнению, самый оптимальный вариант в данном случае - отказ от выходного в День поминовения усопших.
„Я считаю (2 ноября). Другие предлагают 1 мая. Третьи - Йонинес. Будем искать решение. (...) Я сознательно не выступаю с конкретным предложением, какой день вычеркнуть, ведь хочется единства, какое было 13 января, так и в вопросе праздника“, – сказал 14 января Сквернялис.
Он сказал, что ничего страшного в том, что 2 ноября стал праздничным днем, когда он возглавлял правительство.
„Ничего страшного. При нас появился, при нас может и исчезнуть“, – подчеркнул лидер демократов.
Движение либералов предлагает отказаться от выходного по случаю 1 мая. Они даже зарегистрировали соответствующие поправки к Трудовому кодексу.
Президент Гитанас Науседа сказал, что предложение объявить 13 января праздничным выходным - серьезное и стоящее обсуждения.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также считает, что этот вопрос надо обсудить. Правда, он не согласен с отказом от праздничного выходного по случаю 1 мая.