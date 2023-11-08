Если не заплатить налог вовремя, будут считать пеню: в этом году суммы выросли

Читательница портала Камиле рассказала, что за участок земли в 2,5 га в Алитусском районе заплатит 31 евро (в прошлом году платила 21 евро).

По словам представителя ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса, 1 января 2023 г. после проведения Центром регистра массовой оценки недвижимости, изменилась рыночная стоимость земли.

"Как обычно, новые цены будут действовать до 2027 года включительно, т.е. 5 лет", – сказал он Delfi.

По его словам, в этом году налог заплатят 777 000 владельцев земли. Они переведут 59 млн. евро.

"Налог на землю в 2023 г. уже заплатили больше 300 000 человек – они перевели 19 млн. евро", – сказал Эндрияйтис.

297 400 человек заплатили 17,4 млн. евро, 4500 компаний – 1,8 млн. евро.

Для сравнения, в прошлом году налог платили 728 000 владельцев земли (713 600 жителей и 14 800 компаний). Они должны были заплатить 40,5 млн. евро.

В этом году частный владелец заплатить максимальный налог в 42 000 евро, а компания – 186 000 евро.