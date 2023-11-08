Если не заплатить налог вовремя, будут считать пеню: в этом году суммы выросли

Читательница портала Камиле рассказала, что за участок земли в 2,5 га в Алитусском районе заплатит 31 евро (в прошлом году платила 21 евро).
По словам представителя ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса, 1 января 2023 г. после проведения Центром регистра массовой оценки недвижимости, изменилась рыночная стоимость земли.
"Как обычно, новые цены будут действовать до 2027 года включительно, т.е. 5 лет", – сказал он Delfi.
По его словам, в этом году налог заплатят 777 000 владельцев земли. Они переведут 59 млн. евро.
"Налог на землю в 2023 г. уже заплатили больше 300 000 человек – они перевели 19 млн. евро", – сказал Эндрияйтис.
297 400 человек заплатили 17,4 млн. евро, 4500 компаний – 1,8 млн. евро.
Для сравнения, в прошлом году налог платили 728 000 владельцев земли (713 600 жителей и 14 800 компаний). Они должны были заплатить 40,5 млн. евро.
В этом году частный владелец заплатить максимальный налог в 42 000 евро, а компания – 186 000 евро.
Налог на землю надо заплатить до 15 ноября, в противном случае начнут насчитывать пеню в размере 0,03% в день.
"ГНИ постоянно информирует жителей о необходимости заплатить налоги, посылает сообщения на Mano VMI, а тем, кто не использует Mano VMI – по почте. Обращаем внимание на то, что люди, у которых есть финансовые трудности, могут обращаться в ГНИ и заключить договор о выплате налога частями", – сказал Эндрияйтис.
Если человек, не заплативший налог, не обращает внимание на письма ГНИ, не составляет договор о выплате долга частями, то ГНИ списывает деньги со счета человека (сумму налога и пеню).