"Если не выйдет мирным путём, то будет штурм парламента и коктейли Молотова": корреспондент Delfi из Тбилиси

"Это, наверное, самый частый вопрос, который я задаю людям на митинге, потому что я тоже понимала, что мы проходили это уже в других странах и видели, что современем протесты сходят на нет. И даже в Грузии мы это уже видели. Были весной большие протесты, потом они были все меньше и меньше, после выборов тоже опять несколько протестов было, и потом опять все утекло. Я спрашиваю людей: как вы себе представляете дальнешее, выходить на митинг — это одно, но если на вас власть никак не реагирует, результата не будет. Что дальше?

И тут первое, что они [протестующие] подчеркивают: это мирный протест, есть желание, чтобы власть их услышала мирным путем. Пойти с коктейлем Молотова — такого пока никто себе представить не хочет. Но есть отдельные люди, с которыми я разговаривала [с другим мнением]: вот один мужчина, лет за 50, может, где-то около 50-ти. Он просто был с украинским флагом, я к нему подошла, так как мне было интересно, почему именно украинский флаг. Оказалось, что он воевал в Украине, за Украину, конечно. Сейчас он вернулся сюда, и, по его словам, он не исключает разных сценариев: что если не выйдет мирным путем, может быть и штурм парламента, коктейли Молотова и такой сценарий. Тут же вопрос в том, что выберет власть. Какой путь они выберут? Или они будут повторять путь Януковича, который решил просто поубивать людей на Майдане, и после того уже дороги назад не было у людей. Потому что когда ты видишь, когда убивают людей на центральной площади, то мир весь в ужасе. Или они все-таки будут пытаться провернуть белорусский сценарий, когда там изживали людей, их потихоньку вылавливали. И вот пока что, кажется, вот эти последние дни, что власть выбрала вот тот сценарий: мы промолчим, потерпим и посмотрим, что будет.