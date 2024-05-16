Еще одно изменение в Вильнюсском аэропорту: закрыта главная стоянка

"Новые перемены - это последний этап реконструкции. С конца сентября около аэропорта движение станет более гармоничным, поэтому сообщение станет удобнее", – сказал представитель Литовских аэропортов Арнас Думанас.
С 3 июня будут закрыты площадки PC и P3, кроме того, временно изменится главный въезд на новую стоянку (схему можно найти здесь).
Осенью, после окончания реконструкции будет открыто больше мест в зоне Kiss & fly, предназначенной для короткой стоянки. Эта зона разместится под новым навесом, который будет защищать пассажиров от дождя и снега. Все нынешние стоянки будут соединены в одно целое – такое решение в два раза увеличит пропускную способность.
Летом для удобства пассажиров создадут возможность со стоянки Р2 по специальной дорожке попасть в терминал – будет использована обновленная левая часть старого пандуса.
Напомним, что пандус закрыт для транспорта. Туда пропускают только обслуживающий транспорт и автомобили с пассажирами с индивидуальными потребностями.
С 3 июня остановка для общественного транспорта будет только на Дороге Родунёс (рядом с гостиницей AirInn Vilnius и на стоянке P4).
Остановка междугороднего транспорта будет находиться на ул. Ф.Вайткаус, сразу за поворотом с ул. С.Даряус ир С.Гирено. От аэропорта к остановке междугороднего транспорта будет ездить бесплатный автобус.
Туристические автобусы смогут высаживать пассажиров на новой стоянке напротив строящегося терминала.
Подробную информацию об изменениях можно найти на сайте https://vilnius-airport.lt/lt/kaip-atvykti
Люди с индивидуальными потребностями по-прежнему смогут пользоваться пандусом, только надо помнить о предварительной регистрации (перед прибытием в аэропорт) на сайте https://www.vilnius-airport.lt/formos/kissandflyforma