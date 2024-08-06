Еще один выпад в Старом городе: на этот раз мишень - Тихановская

В самой надписи, появившейся на стене университета, находящегося на ул. Савичаус, угроз не было.
„Tihavonskaja dink iš mūsu miesto“, – было написано на стене (Тихановская, вон из нашего города).
В сообщении университета сказано,что эта надпись связана не столько с университетом, сколько с национальностью большинства его студентов.
Ректор ЕГУ Вилюс Шадаускас призвал студентов, преподавателей и все университетское сообщество и диаспору не реагировать на провокации, заметив, что этого и добиваются спецслужбы других стран или те, кто подстрекает националистов с обеих сторон.
„На попытку внести раздор в литовское и белорусское общество ответим улыбкой, – сказал ректор. – Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с агрессивными выпадами и провокациями. Мы едины и сильны, благодарим всех за слова поддержки, которые получил университет и я лично“.
В сообщении отмечается, что ранее университет несправедливо связывали с определенными политическими силами и движениями. Отмечается, что ЕГУ объединяет студентов и преподавателей из разных стран и декларирует свою верность академическим ценностям.
Выпад в отношении магазина
Немногим ранее на ул. Савичаус красной краской были исписаны стены белорусского магазина Kropka, в магазины были выбиты окна.