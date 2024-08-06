Еще один выпад в Старом городе: на этот раз мишень - Тихановская

В самой надписи, появившейся на стене университета, находящегося на ул. Савичаус, угроз не было.

„Tihavonskaja dink iš mūsu miesto“, – было написано на стене (Тихановская, вон из нашего города).

В сообщении университета сказано,что эта надпись связана не столько с университетом, сколько с национальностью большинства его студентов.

Ректор ЕГУ Вилюс Шадаускас призвал студентов, преподавателей и все университетское сообщество и диаспору не реагировать на провокации, заметив, что этого и добиваются спецслужбы других стран или те, кто подстрекает националистов с обеих сторон.