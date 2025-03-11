Еще один температурный рекорд: самый теплый день 11 марта

„Шестой рекорд подряд. Больше чем на половине территории страны это был самый теплый день 11 марта за всю историю метеонаблюдений“, – писали в фейсбуке представители Meteo.lt.

По их словам, в Друскининкай во вторник было 18,3 градусов тепла. Прежний рекорд был установлен 50 лет назад в Кибартай (16,7 градусов).

„В этом году это уже 12-ый рекорд. В 2024 году их было 18, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6. По предварительным данным, в ближайшие дни похолодает, поэтому новых рекордов не должно быть“, – пишут синоптики.