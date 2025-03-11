2025.03.11 20:26

Еще один температурный рекорд: самый теплый день 11 марта

 
ru.DELFI.lt
Eitynės „Nepriklausomybės atkūrimo kelias“
Eitynės „Nepriklausomybės atkūrimo kelias“
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В Литве шестой день подряд был зафиксирован температурный рекорд. Этот день 11 марта на большей части территории страны был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

„Шестой рекорд подряд. Больше чем на половине территории страны это был самый теплый день 11 марта за всю историю метеонаблюдений“, – писали в фейсбуке представители Meteo.lt.

По их словам, в Друскининкай во вторник было 18,3 градусов тепла. Прежний рекорд был установлен 50 лет назад в Кибартай (16,7 градусов).

„В этом году это уже 12-ый рекорд. В 2024 году их было 18, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6. По предварительным данным, в ближайшие дни похолодает, поэтому новых рекордов не должно быть“, – пишут синоптики.

В фейсбуке они представили таблицу с самой высокой температурой 11 марта в разных городах.

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