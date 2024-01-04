Еще один скандал в Католической церкви: обнаженный священник обещал быть верным

Он рассказал Delfi, что зарегистрировался на сайте знакомств для гомосексуалов и получил сообщение от священника Судентаса, который также прислал ему свое обнаженное фото (лицо священника прикрывал планшет).

"Мы сделали ему предупреждение", – сказал епископ. О том, что таким образом Судентас ищет в пару себе молодых людей, епископу сообщил один молодой человек, который недавно достиг совершеннолетия.

О том, что священник делал эти снимки, знает и Паневежский епископ Линас Водопьяновас.

"Эти фотографии публично нигде не демонстрировались, поэтому мы не можем о них говорить", – сказал Delfi Судентас, тело которого украшено татуировками.

Он не хотел обсуждать свою жизнь за стенами храма, но признал, что делал фотографии в обнаженном виде перед зеркалом, правда, отрицал, что рассылал их молодым мужчинам.

Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.

"Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе... Или...", – писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: "Будет верен тебе".

Журналист Delfi связался с Судентасом и предложил встретиться и поговорить. Правда, журналист сказал, что хочет поговорить об истории с автомобилем Tesla. Священник даже обрадовался, что с ним хотят поговорить, назвав Delfi рупором церкви, который много пишет о священниках.

"У общества есть право знать, кому они доверяют тайну исповеди", – прибавил юноша.

Поскольку у молодого человека не было выбора, он обратился в редакцию Delfi.

"Я писал письма, заявления, но они не отреагировали, – сказал юноша. – По фото видно, что настоятель ведет себя непристойно, ищет удовольствий".

Юноша не стал встречаться со священником, а о его поведении информировал епископа.

Поскольку ответа не последовало, Судентас написал, что юноша сам должен решить, нужен ли ему "свой человек", заботливый и верный. Потом прислала еще две фотографии - на этот раз с татуировками своего тела - на одной ангел, а на другой - член. Он также указал, какую роль играет при интимных отношениях.

После этого прислал другое, уже менее интимное фото.

На ответ: "Хотел бы попробовать", священник написал юноше: "давай, вечером могу приехать в Вильнюс , познакомимся".

Он не скрывал, что история с автомобилем остается для него чувствительной темой.

"Сейчас столько священников покупают Teslа, но о них никто не пишет, я я не покупал, мне подарили...", – сказал он перед встречей по телефону.

Однако встреча запланированная на среду не состоялась, Судентас передумал.

"Извините, интервью не будет, я посоветовался, у меня много врагов, будут комментарии, мне сказали, Сигитас, может, лучше через месяц, когда ситуация изменится", – сказал он по телефону.

Он сказал, что его постоянно критикуют за то, что он ездит в Паневежис на матчи баскетбольной команды Lietkabelis.

"А может, вы отказываетесь встретиться из-за того, что епископ расследует ваши рассылки фотографий молодым людям?", - поинтересовался журналист.

"Нет никакого расследования", - отвечает Судентас.

"Мы знаем, что вы по интернету рассылаете интимные фотографии"... – продолжил журналист.

"Нет, я не рассылаю. Это кто-то другой делает", - сказал он.

"Но на фото - вы, без одежды", - заметил журналист.