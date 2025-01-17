Еще один акт насилия в вильнюсской школе: мать пострадавшей девочки рассказала о случившемся

„Мне позвонила дочь и рассказала о случившемся. Учитель на перемене ударила ее так, что разбила губу, пошла кровь, опухла щека“, – рассказала женщина.
„Все произошло потому, что дочь в коридоре некрасиво выругалась в адрес одноклассника. Да, это было матерное слово, некрасивое, но ученики говорили между собой, мат не был в адрес учителя. Однако учитель услышала это, подошла и ударила мою дочь“, – продолжила она.
„После этого учитель отвела мою дочь в туалет, смыла кровь с лица, потом отвела в свой кабинет, дала две конфеты и сказала: „Котик, мы сможем об этом забыть, я тоже испугалась“.
Когда мне дочь рассказала об этом, я позвонила в полицию, полиция вызвала скорую. К моему приезду в школе была и полиция, и скорая“, – рассказала мать пострадавшей.
После этого женщина говорила с директором и поняла, что вся школьная община потрясена случившимся.
„Эта учитель так сильно ударила мою дочь, что она лишилась сознания, ботинки были в крови. Правда, директор извинилась, больше ничем она мне не могла помочь в тот момент“, – сказала женщина.
Она заметила, что учитель, ударившая ее дочь, раньше с ее ребенком не пересекалась, она у нее не преподает.
„Трудно объяснить такую реакцию. Насколько я знаю, учителя отстранили от работы, но школа должна думать, как обеспечить безопасность моего ребенка. Дочь пошла в школу, я обязана гарантировать ей возможность учиться“, – сказала мать.
Она прибавила, что начато расследование, и она сделает все, чтобы учитель ответила за свои действия.
„Я думаю, такого быть не должно. Учитель не может держать себя в руках. Я понимаю, что есть всякие дети, но такого не должно быть“, - продолжила она.
Директор гимназии сказала Delfi, что не может много комментировать.
„Сейчас идет расследование, я не могу ему мешать, поэтому не могу много комментировать. Такой случай первый за 30 лет работы нашей школы, я всю ночь не спала“, – сказала директор.
|Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.