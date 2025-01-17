2025.01.17 12:28

Еще один акт насилия в вильнюсской школе: мать пострадавшей девочки рассказала о случившемся

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

На этой неделе столичная полиция начала второе расследование в связи с возможным насилием в отношении ребенка в школе. В пятницу в полицейской сводке сообщалось, что 16 января на перемене учитель, возможно, ударила школьницу. С порталом Delfi связалась мать пострадавшей и рассказала о происшествии.

„Мне позвонила дочь и рассказала о случившемся. Учитель на перемене ударила ее так, что разбила губу, пошла кровь, опухла щека“, – рассказала женщина.

„Все произошло потому, что дочь в коридоре некрасиво выругалась в адрес одноклассника. Да, это было матерное слово, некрасивое, но ученики говорили между собой, мат не был в адрес учителя. Однако учитель услышала это, подошла и ударила мою дочь“, – продолжила она.

„После этого учитель отвела мою дочь в туалет, смыла кровь с лица, потом отвела в свой кабинет, дала две конфеты и сказала: „Котик, мы сможем об этом забыть, я тоже испугалась“.

Когда мне дочь рассказала об этом, я позвонила в полицию, полиция вызвала скорую. К моему приезду в школе была и полиция, и скорая“, – рассказала мать пострадавшей.

После этого женщина говорила с директором и поняла, что вся школьная община потрясена случившимся.

„Эта учитель так сильно ударила мою дочь, что она лишилась сознания, ботинки были в крови. Правда, директор извинилась, больше ничем она мне не могла помочь в тот момент“, – сказала женщина.

Она заметила, что учитель, ударившая ее дочь, раньше с ее ребенком не пересекалась, она у нее не преподает.

„Трудно объяснить такую реакцию. Насколько я знаю, учителя отстранили от работы, но школа должна думать, как обеспечить безопасность моего ребенка. Дочь пошла в школу, я обязана гарантировать ей возможность учиться“, – сказала мать.

Она прибавила, что начато расследование, и она сделает все, чтобы учитель ответила за свои действия.

„Я думаю, такого быть не должно. Учитель не может держать себя в руках. Я понимаю, что есть всякие дети, но такого не должно быть“, - продолжила она.

Директор гимназии сказала Delfi, что не может много комментировать.

„Сейчас идет расследование, я не могу ему мешать, поэтому не могу много комментировать. Такой случай первый за 30 лет работы нашей школы, я всю ночь не спала“, – сказала директор.

Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.
Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
„Vaikų linija“ 116111 kasdien nuo 11 iki 23 val.
„Tėvų linija“ +370 800 900 12 darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.
Kontaktai organizacijų, vykdančių kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektus.
Organizacijos pavadinimas Tel. Nr. El. pašto adresas
Dingusių žmonių šeimų paramos centras +370 5 248 3373 centras1@missing.lt
natalija@missing.lt
Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas +370 37 750 935, +370 698 23995 pagalba@ssinstitut.lt
Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras +370 673 22562, +370 650 63789 ppkcentras@yahoo.com
VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ +370 5 238 5770, +370 673 17380 atsigrezk@gmail.com
Viešoji įstaiga Vaikų ir paauglių socialinis centras +370 5 237 2548, +370 671 89218 info@vpscentras.lt
Telšių krizių centras +370 444 74282, +370 683 96793, +370 671 16590 kriziucentras@gmail.com
VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva +370 672 35298 info@ppi.lt
VšĮ Paramos vaikams centras +370 5 271 5980, +370 611 43567 pvc@pvc.lt
Vilniaus arkivyskupijos Caritas +370 5 212 1653, +370 685 77347 mvnamai@vilnius.caritas.lt
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ +370 699 54778 info@algojimas.lt
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ +370 5 261 815, +370 682 62772 informacija@savethechildren.org
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