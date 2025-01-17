Еще один акт насилия в вильнюсской школе: мать пострадавшей девочки рассказала о случившемся

„Мне позвонила дочь и рассказала о случившемся. Учитель на перемене ударила ее так, что разбила губу, пошла кровь, опухла щека“, – рассказала женщина.

„Все произошло потому, что дочь в коридоре некрасиво выругалась в адрес одноклассника. Да, это было матерное слово, некрасивое, но ученики говорили между собой, мат не был в адрес учителя. Однако учитель услышала это, подошла и ударила мою дочь“, – продолжила она.

„После этого учитель отвела мою дочь в туалет, смыла кровь с лица, потом отвела в свой кабинет, дала две конфеты и сказала: „Котик, мы сможем об этом забыть, я тоже испугалась“.