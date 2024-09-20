2024.09.20 12:45

Еще больше 20 000 человек должны „Содре“: у неплательщиков могут арестовать имущество

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Часть самозанятых жителей Литвы все еще не заплатили Фонду социального страхования („Содре“) взносы по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ) за время карантина. Весной „Содра“ сообщала о 60 000 должниках, которые не заплатили долг до 1 мая. Сегодня таких осталось 20 000.

„Содра“ подсчитала, что общая сумма задолженностей за время карантина составляет 13,6 млн. евро. Всем должникам были высланы напоминания. У тех, кто не перевел долг до 3 июня, задолженность будут взыскивать.

Кроме того, эти люди не смогут бесплатно лечиться, получать компенсируемые лекарства.

Во время пандемии COVID-19, когда был объявлен карантин, самозанятые могли не платить ОНЗ, но потом должны были вернуть задолженность. Максимальная задолженность по ОНЗ почти 700 евро (692,56 евро) на человека.

Пресс-секретарь „Содры“ Малгожата Козич сказал Delfi, что по последним данным, осталось 21 600 таких должников.

Общая сумма долга составляет 6,6 млн. евро. Почти 3000 из них подписали договоры об отсрочке выплаты долга.

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„Если человек не заключил договор об отсрочке и не реагирует на призыв заплатить долг, то деньги с него взыщут по установленным правилам. Сначала им вручат документ с информацией о необходимости заплатить долг. Если снять деньги со счетов должников не удастся через Информационную систему ограничения денежных средств (PLAIS), то будут применены следующие меры: арест имущества, передача информации коллекторам или работодателю“, – сказала представитель „Содры“.

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