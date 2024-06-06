ЕС: май стал 12-м месяцем подряд, когда в мире было рекордно жарко

Это новейший сигнал тревоги за год, когда уже наблюдались экстремальные климатические явления и рост выбросов парниковых газов, что вызвало новые призывы к более срочным действиям по сдерживанию глобального потепления.

„Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (с июня 2023 года по май 2024 года) является самой высокой за всю историю наблюдений… и на 1,63 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального уровня 1850-1900 годов“, - утверждает мониторинговая организация ЕС Copernicus со ссылкой на период до того, как выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, начали нагревать планету.