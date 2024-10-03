Эпидемиолог о растущей заболеваемости коклюшем в Литве: слишком низкие масштабы вакцинации

„По вчерашним данным, у нас 600 случаев заболевания коклюшем, большая часть из них – дети до 17 лет“, – сообщила эпидемиолог НЦОЗ в интервью радиостанции LRT, отметив, что около 30 проц. больных – маленькие дети, для которых эта инфекция представляет особую опасность.
Она обращает внимание на тот факт, что скачки заболеваемости этой инфекцией наблюдаются каждые 3–5 лет, и напоминает, что вакцинация помогает в борьбе с этой болезнью. Однако, по ее словам, как показывает статистика, масштабы вакцинации против этой инфекции слишком низкие.
„Если взглянуть на нашу статистику, каковы показатели вакцинации – то есть дети, которые к 2-м годам привиты четырьмя дозами, а затем прививаются в 6–7 лет и 15–16 лет, то показатели вакцинации в некоторых муниципалитетах действительно не достигают и 80 проц., но есть и меньшие цифры“, – сказала она.
Д. Размувене также отмечает, что рост заболеваемости этой инфекцией фиксируется не только в Литве, но и во всех странах Евросоюза и Европейской экономической зоны.
Коклюш – инфекционное бактериальное заболевание, поражающее дыхательные пути. Его вызывают бактерии, находящиеся во рту, носу и горле инфицированного человека.
Инкубационный период коклюша составляет 5–21 день (обычно 7–10), но может доходить до 42 дней. Для заболевания характерны симптомы простуды, приступы кашля, вызывающие рвоту или даже остановку дыхания.
Инфекция очень быстро распространяется при тесном контакте, когда человек кашляет и чихает.