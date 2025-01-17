2025.01.17 14:26

Элигиюс Масюлис подал жалобу на Литву

 
ru.DELFI.lt
Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys
Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Издание Vakarų ekspresas получило информацию о том, что клайпедчанин Элигиюс Масюлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это подтвердил сам политик.

Масюлис был осужден по делу о политической коррупции. Сейчас экс-политик пытается доказать, что во время рассмотрения его дела была нарушена Конвенция по правам человека.

По данным журналистов издания, в жалобе ЕСПЧ акцентируются три основные группы аргументов, доказывающих нарушение прав Масюлиса.

Во-первых, по убеждению Масюлиса, не было обеспечено объективное рассмотрение дела, поскольку из трех судей Литовского апелляционного суда двое были настроены предвзято.

Кроме того, Масюлиса дважды наказали за то же правонарушение.

И еще один важный аргумент - оперативные действия части литовских правоохранительных учреждений в отношении Масюлиса были незаконными, поскольку не были санкционированы судом.

Журналисты связались с самим Масюлисом.

„Да, я могу подтвердить, что вместе с адвокатом я подал жалобу в ЕСПЧ. Верю, что суд возьмется “, – сказал по телефону Масюлис.

Он заметил, что дело о коррупции рассматривали не по закону, а под воздействием политиков и общественного мнения.

„Дело рассматривали не в суде, а в социальном пространстве. Важно доказать, что Литва - правовое государство не только по форме, но и по содержанию“, – сказал Масюлис.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховный суд Литвы отклонил кассационную жалобу Масюлиса и оставил в силу лишение свободы на 5,5 лет.

Масюлис находится в тюрьме с ноября 2023 года.

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