Элигиюс Масюлис подал жалобу на Литву

И еще один важный аргумент - оперативные действия части литовских правоохранительных учреждений в отношении Масюлиса были незаконными, поскольку не были санкционированы судом.

Кроме того, Масюлиса дважды наказали за то же правонарушение.

Во-первых, по убеждению Масюлиса, не было обеспечено объективное рассмотрение дела, поскольку из трех судей Литовского апелляционного суда двое были настроены предвзято.

По данным журналистов издания, в жалобе ЕСПЧ акцентируются три основные группы аргументов, доказывающих нарушение прав Масюлиса.

Масюлис был осужден по делу о политической коррупции. Сейчас экс-политик пытается доказать, что во время рассмотрения его дела была нарушена Конвенция по правам человека.

Журналисты связались с самим Масюлисом.

„Да, я могу подтвердить, что вместе с адвокатом я подал жалобу в ЕСПЧ. Верю, что суд возьмется “, – сказал по телефону Масюлис.

Он заметил, что дело о коррупции рассматривали не по закону, а под воздействием политиков и общественного мнения.

„Дело рассматривали не в суде, а в социальном пространстве. Важно доказать, что Литва - правовое государство не только по форме, но и по содержанию“, – сказал Масюлис.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховный суд Литвы отклонил кассационную жалобу Масюлиса и оставил в силу лишение свободы на 5,5 лет.