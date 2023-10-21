Электронные сигареты – проблема в самолетах: какие последствия угрожают

По словам специалиста по безопасности Getjet Airlines Витаутаса Акстинаса, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2022 г. общее число недисцилинированных пассажиров выросло почти в два раза.
"Большинство - это курильщики, а из них большая часть - курильщики электронных сигарет. Это одна из причин общего роста числа нарушений", – сказал он.
Если в 1970-1971 гг стюарды постоянно жаловались на курение в самолетах, то в наши дни история повторяется только с курильщиками электронных сигарет.
По словам Акстинаса, чем опасны сигареты, наверное, никому объяснять не надо.
"Курение сигарет в самолете - это опасность пожара. Это одна из самых больших опасностей в воздухе, поэтому курить в самолетах нельзя. В салонах на видных местах есть знаки, информирующие об этом", – сказал он, заметив, что не многие курят в салонах.
"Люди ищут более укромные места, например туалеты", – продолжил Акстинас.
На двери туалетов в самолете также есть запрещающие курение знаки. Но удивляет находящаяся здесь же пепельница.
"Исторически сложилось так, что многие самолеты были построены тогда, когда запрета на курение не существовало, поэтому пепельницы сохранились, было решено не инвестировать в дорогие изменения. Поэтому просто наклеили знаки, запрещающие курение и использование пепельниц", – сказал представитель Getjet Airlines.
Он заметил, что в туалетах самолетов установлены чувствительные детекторы дыма.
"Могу заверить, что они отлично реагируют как на дым простой, так и на дым электронной сигареты, но запах чувствуют также пассажиры и стюарды", – сказал Акстинас.
В самолетах создано особое пространство, в котором воздух циркулирует вперед-назад, это значит, если курит один – курят практически все.
"Может быть, курильщики переоценивают действие системы вентиляции. Да, вентиляция хорошая, мощная, но при курении в туалете как простой, так и электронной сигареты – запах идет, и он чувствуется", – продолжил специалист.
Когда ситуация становится неконтролируемой – важно предпринять некоторые действия, авиакомпании их выполняют, поэтому, если вы намерены курить в салоне – подумайте о последствиях.
"У авиакомпаний есть "черные" списки пассажиров, с пассажира через суд могут взыскать весь нанесенный ущерб за незапланированную посадку", – сказал Акстинас.