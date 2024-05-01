Экзархату Константинопольского патриархата в районе Антакальнис планируется выделить помещения для резиденции

Экзарх Константинопольского патриарха в Литве иеромонах Иустин Кивилоо совершил свое первое богослужение в Вильнюсе 6 января этого года.

В 2022 году пятеро священнослужителей были отстранены от служения по решению Московского патриархата после критики в адрес Московского патриарха Кирилла, поддержавшего агрессию России против Украины. Однако в Литовской православной церкви тогда заявили, что священники получили строгие приговоры за нарушение присяги, ложные сообщения и т. д.