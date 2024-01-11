Экзарх Константинопольского патриарха в Литве: мы открыты для тех, кто хочет молиться в мире с совестью

– В Эстонии, по сути, была такая же история. Естественно, когда с обретением Эстонией независимости в 1918 году связи с Советской Россией прервались, представители православной церкви в Эстонии обратились в Константинополь и попросили автономию. Они ее получили в виде Томоса в 1923 году [Томос – указ главы церкви по важному вопросу церковного устройства, в данном случае – по предоставлению автономного управления или автокефалии, то есть независимого статуса – Delfi]. Так, в Эстонии была одна православная Церковь до тех пор, пока не пришли Советы. В сентябре 1944 года советские войска заняли Таллинн. Немецкая оккупация сменилась советской. В марте 1945 года Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ), по сути, закрыли, сделав ее частью Московского патриархата. Ее руководитель митрополит Александр (Паулюс) и священники вынуждены были эмигрировать в Швецию. И в эмиграции им какое-то время удавалось сохранять церковную структуру. Но в 1978 году Константинопольский патриархат деактивировал Томос 1923 года. Когда же Эстония вновь стала независимой, ЭАПЦ была воссоздана, действие Томоса было возобновлено.