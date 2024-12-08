Экзамен по вождению можно будет сдать в Вильнюсе и на португальском языке

- По данным 2024 года это около 9 % (около 10-12 тысяч человек в год). Около 1-2% сдают экзамен на английском языке, около 90% - на литовском языке

- Для какого процента людей актуальны эти изменения? Сколько человек до сих пор сдавали экзамены на русском языке?

- Изменения следующие: до этого теоретические экзамены проводились на английском, русском и литовском языках, а с 1 января эти экзамены будут проводиться на литовском или официальном языке ЕС. В настоящее время Regitra доступна на английском языке, другие языки рассматриваются. Практические экзамены будут проводиться на литовском языке, при необходимости в них сможет принять участие переводчик, который сможет осуществить перевод на официальный язык ЕС.

- Но ведь не только россияне сдают экзамен по русскому языку, верно?

- Наверное, так.

- Даже литовцы не смогут сдавать на русском языке, если захотят?

- Да, согласно принятой сейчас поправке к закону, экзамена по теории на русском языке не остается.

- Кому будет предоставлено исключение?

- Сейчас идет активное обсуждение с МВД, министерством сообщения и другими партнерами, чтобы мы с 1 января не испугали наших клиентов. Ищем взаимоприемлимый путь. На данный момент я не могу сказать, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы узнаем, какими могут быть эти переходные периоды и будут ли они.

- Люди часто жалуются, что с переводчиками сложно. Ощущаете ли вы трудности?