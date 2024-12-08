Экзамен по вождению можно будет сдать в Вильнюсе и на португальском языке

Более подробно ситуацию прокомментировал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.
- Изменения следующие: до этого теоретические экзамены проводились на английском, русском и литовском языках, а с 1 января эти экзамены будут проводиться на литовском или официальном языке ЕС. В настоящее время Regitra доступна на английском языке, другие языки рассматриваются. Практические экзамены будут проводиться на литовском языке, при необходимости в них сможет принять участие переводчик, который сможет осуществить перевод на официальный язык ЕС.
- Для какого процента людей актуальны эти изменения? Сколько человек до сих пор сдавали экзамены на русском языке?
- По данным 2024 года это около 9 % (около 10-12 тысяч человек в год). Около 1-2% сдают экзамен на английском языке, около 90% - на литовском языке
- Но ведь не только россияне сдают экзамен по русскому языку, верно?
- Наверное, так.
- Даже литовцы не смогут сдавать на русском языке, если захотят?
- Да, согласно принятой сейчас поправке к закону, экзамена по теории на русском языке не остается.
- Кому будет предоставлено исключение?
- Сейчас идет активное обсуждение с МВД, министерством сообщения и другими партнерами, чтобы мы с 1 января не испугали наших клиентов. Ищем взаимоприемлимый путь. На данный момент я не могу сказать, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы узнаем, какими могут быть эти переходные периоды и будут ли они.
- Люди часто жалуются, что с переводчиками сложно. Ощущаете ли вы трудности?
- Мы не почувствовали сложности, ведь о переводчиках заботится клиент. Мы не слышали о том, чтобы клиент сталкивался с трудностями при поиске переводчика.
- Что думают об этом автошколы? Не станет ли сложно привлечь клиентов?
- Вероятно, они столкнутся с некоторыми трудностями.
- Можно ли это решение описать словами: „Хочешь водить машину — говори по-литовски“, или это слишком грубо? Туда ли мы направляемся? Каков подтекст этого закона?
- В МВД лучше прокомментировали бы сам политический шаг, как его правильно интерпретировать. Но да, согласно действующему закону, если ты хочешь водить машину, ты должен говорить по-литовски или на одном из языков ЕС.
- Русский язык вытесняется из-за глобального контекста? Есть ли другая причина?
- Одного слагаемого ингредиента, наверное, нет, но о реальных причинах надо спрашивать в МВД.