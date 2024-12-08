2024.12.08 12:14

Экзамен по вождению можно будет сдать в Вильнюсе и на португальском языке

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Со следующего года Литва станет менее привлекательной для русскоязычных иммигрантов. МВД приняло решение прекратить сдачу экзаменов по вождению на русском языке. Вместо этого - только на государственном литовском или других официальных языках ЕС. Среди них есть, например, чешский, болгарский, мальтийский, голландский или португальский, сообщает портал MadeinVilnius. Журналисты LNK поинтересовались, будут ли теперь экзамены проводиться на всех 24 языках.

Более подробно ситуацию прокомментировал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.

- Изменения следующие: до этого теоретические экзамены проводились на английском, русском и литовском языках, а с 1 января эти экзамены будут проводиться на литовском или официальном языке ЕС. В настоящее время Regitra доступна на английском языке, другие языки рассматриваются. Практические экзамены будут проводиться на литовском языке, при необходимости в них сможет принять участие переводчик, который сможет осуществить перевод на официальный язык ЕС.

- Для какого процента людей актуальны эти изменения? Сколько человек до сих пор сдавали экзамены на русском языке?

- По данным 2024 года это около 9 % (около 10-12 тысяч человек в год). Около 1-2% сдают экзамен на английском языке, около 90% - на литовском языке

- Но ведь не только россияне сдают экзамен по русскому языку, верно?

- Наверное, так.

- Даже литовцы не смогут сдавать на русском языке, если захотят?

- Да, согласно принятой сейчас поправке к закону, экзамена по теории на русском языке не остается.

- Кому будет предоставлено исключение?

- Сейчас идет активное обсуждение с МВД, министерством сообщения и другими партнерами, чтобы мы с 1 января не испугали наших клиентов. Ищем взаимоприемлимый путь. На данный момент я не могу сказать, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы узнаем, какими могут быть эти переходные периоды и будут ли они.

- Люди часто жалуются, что с переводчиками сложно. Ощущаете ли вы трудности?

- Мы не почувствовали сложности, ведь о переводчиках заботится клиент. Мы не слышали о том, чтобы клиент сталкивался с трудностями при поиске переводчика.

- Что думают об этом автошколы? Не станет ли сложно привлечь клиентов?

- Вероятно, они столкнутся с некоторыми трудностями.

- Можно ли это решение описать словами: „Хочешь водить машину — говори по-литовски“, или это слишком грубо? Туда ли мы направляемся? Каков подтекст этого закона?

- В МВД лучше прокомментировали бы сам политический шаг, как его правильно интерпретировать. Но да, согласно действующему закону, если ты хочешь водить машину, ты должен говорить по-литовски или на одном из языков ЕС.

- Русский язык вытесняется из-за глобального контекста? Есть ли другая причина?

- Одного слагаемого ингредиента, наверное, нет, но о реальных причинах надо спрашивать в МВД.

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