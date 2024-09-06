Эксперты рассказали о ситуации в Каунасском водохранилище: перспектива не радует

„В водохранилище на дне очень много избыточного фосфора – это результат исторического, немного и теперешнего загрязнения, грязь приносят воды Немана, она оседает на дне водохранилища.
Этот фосфор и приводит к цветению воды, когда она прогревается летом. Поскольку состояние водохранилища неважное, нужно улучшать ситуацию, поскольку такое цветение фиксируют на протяжении всего периода независимости“, – сказали специалисты Агентства охраны окружающей среды.
Они отмечают, что цвет воды начинает меняться, когда увеличивается концентрация водорослей. В зависимости от цвета водорослей, меняет свой цвет и вода - может быть сине-зеленой, желто-зеленой, серой, коричневой и даже красной.
По данным Министерства охраны окружающей среды, во время интенсивного цветения поверхность воды покрывается толстым слоем водорослей, поэтому растения на дне водоема не получают достаточно света. Размножаясь, водоросли поглощают кислород, гниют. В результате ухудшается качество воды: вода приобретает неприятный запах, становится мутной, в ней гибнут люди.
Представитель дирекции Аукштайтийских охраняемых территорий Миндаугас Кирстукас сказал, что ситуация с Каунасским водохранилищем не улучшается.
„Цветение становится интенсивнее. Водоем немолодой, он стареет. Очевидно это наносит ущерб популяции рыб“, – сказал он.
Биолог заверил, что водоем без помощи не оставят.
„Мы говорим с учеными, следим за ситуацией, ихтиологи наблюдают за популяцией рыб. Есть вопросы, если ситуация станет хуже, будут предприняты решения. Нынешние тенденции не радуют“, – сказал Кирстукас.
Он заметил, что для того, чтобы что-то делать, надо выяснить причину упадка, а это непросто.
„Тот же вопрос цветения решить не так и просто. это комплексная проблема. Много загрязнений сюда приносит Неман, в водохранилище вода останавливает свое течение, это своеобразный резервуар. Все отходы откладываются на дне водоема“, - сказал Кирстукас.
По его словам, на интенсивность цветения влияет деятельность человека (люди используют больше химии) и глобальное потепление.
Член Литовского содружества гидробиологов Кястутис Скрупскялис сказал, что рыба массово гибнет от недостатка кислорода, и такое наблюдается ежегодно.