Эксперты раскритиковали презентацию Вильнюса: сами демонстрируем наши страхи

Идея кампании – сопоставить ожидания с реальностью. Ее в четверг представило агентство Go Vilnius. Сообщается, что цель кампании - сделать Литву известнее на целевых рынках - в Великобритании и Германии, а сама кампания бросает вызов устоявшимся стереотипам не только о Вильнюсе, но и обо всем Восточно-Европейском регионе.
Антонио Бектл, креативный директор агентства BM Boutique, создавший идентичность рекламной кампании, сказал, что цель рекламы - показать, что на Западе укоренились заблуждения относительно Восточной Европы, поэтому надо менять эти установки.
Однако это убедило далеко не всех.
"Эта реклама Вильнюса напоминает попытку самим демонстрировать стереотипы и страхи, в которых мы себя убеждаем, одновременно пытаясь их отрицать. Самая большая проблема таких кампаний по формированию имиджа - это не желание показать что-то, а желание что-то доказать. Что мы уже такие же, что мы уже хорошие, красивые. Вместо того, чтобы просто показать, кто мы, по нашему мнению, сформировать свою идентичность, мы бьемся о стену, спорим с образами, которые давно не действуют на Западе, их нет в мыслях образованных европейцев. Мне кажется, самой большой победой будет, когда мы перестанем что-то доказывать и начнем создавать, лелеять и развивать вещи, которые настолько хороши, что их невозможно не заметить или их качество, ценность, смысл говорят сами за себя", – сказал обозреватель, философ Паулюс Гритенас.
Эксперт в сфере коммуникации Яунюс Шпакаускас назвал эту рекламу чужим стыдом. По его словам, похоже на этот раз в агентстве Go Vilnius, которое славилось качеством коммуникации, на этот раз стремление шокировать взяло верх над организационными целями.
"Возникает естественным вопрос, чем измеряется успех этой организации? "Кликами", а может показателями деятельности – заполненностью гостиниц, может, оценивают, как ее деятельность влияет на число туристов? Вильнюсцам понятно, что цель существования Go Vilnius вроде бы ясна – привлечь больше туристов в одну из красивейших столиц Европы", – сказал он.
"Факты – неудобные: ситуация с туризмом в Вильнюсе почти трагическая, это подтверждает статистика заполненности гостиниц и небогатая география туристов – в Вильнюс приезжают в основном жители соседних стран. Вильнюс - город, о котором многие европейцы не слышали. Это самая большая проблема. А после COVID-19 и войны, начатой Россией, мы оказались перед лицо еще большего вызова. Вильнюс на картах иностранцев – terra incognita. Наивно думать, что у кого-то вообще есть какие-то убеждения относительно Вильнюса. Вызов Вильнюса – это небольшая его известность и нехватка мотивов для его посещения", – сказал Шпакаускас.
"Я всегда предлагаю сделать вот что – когда будете за границей, включите окно incognito, сотрите историю в поисковике и введите в Google Vilnius, выберите "Картинки". Посмотрите и ответьте на вопрос, выбрали бы вы этот город в качестве цели путешествия? Обидно, что в презентации города используют и травматические картины постколониальной страны – нищета, алкоголизм, бедность, культура отморозков. Вспомните, на кого направлены эти картинки (якобы советский период) – на британцев, может французов, израильтян, или на хипариков, выросших на "Краснухе"? Коммуникация, направленная на объяснение нашей идентичности – кто мы есть и кем не являемся – всегда будет неоднозначная. И зерно неоднозначности – всегда плюс. Но эта неоднозначность не должна становиться рекламой, а в этом случае так и случилось", – поделился он своим мнением.
Эксперт в сфере коммуникации Эрик Мурин заметил, что сейчас он находится в компании с немцем, таиландкой и вьетнамцами. Он показал им рекламу Вильнюса.
"Я показал и спросил. Понравилось. Захотелось посетить. Но они согласились, что если бы не я, они до конца не досмотрели бы, тогда эффект был бы иным. Плохим", – оценил он.
Эксперт Рута Диржанаускайте была более снисходительной.
"Новый клип Go Vilnius привлекает внимание, вызывает эмоции. Эта провокация делает свое дело. Но, когда выбирают такое решение, мне хотелось бы не менее веского введения второй части или знания, что если ты иностранец и увидел это видео, то, погуглив, тебя будет атаковать большой поток позитивной информации и картинок с Вильнюсом. Это не первая провокация Go Vilnius, попытка бросить вызов аудитории, приглашая ее проверить, сколько правды в такой провокации. Это парадокс, сами мы хихикаем, когда смотрим клип, поскольку в нем масса стереотипов, но, понимая, что это может увидеть иностранец, мы чувствуем себя неуютно, не хотим показывать себя такими. Могут быть разные способы обратить на себя внимание, этот рискованный, но если мы верим, то у нас есть что показать миру, отрицая эти стереотипы, мы не должны бояться такой кампании", – заметила она.