Эксперты предупреждают о большой проблеме Литвы: не стоит питать иллюзий

25 июня в парламенте в годовом докладе Науседа обратил внимание на демографическую ситуацию в Литве.
Он представил цель – Литва может и должна стать самой дружелюбной в отношении к семьям страной.
Президент считает, что этого можно добиться финансовыми выплатами.
„Если мы искренне говорим, что нам нужно больше молодых граждан, мы должны активнее участвовать в создании благосостояния семей, воспитывающих детей“, – сказал Науседа, заметив, что необлагаемый налогами размер должен сравняться с минимальной зарплатой, а за новорожденного родители должны получать дополнительные выплаты.
„Выплаты семьям с детьми должны зависеть от количества детей. Мало просто повышать „детские“ деньги“, – заметил президент.
Он предложил решать проблему доступности жилья и улучшать качество образования.
Некоторые муниципалитеты уже сейчас выделяют семьям пособия на новорожденных, в Радвилишкисе оно составляет почти 1000 евро (эта мера практикуется с начала 2024 года).
Правда, мэр Радвилишкского района Казимерас Рачкаускис не верит, что деньги побудят семьи рожать больше детей.
„Одной мерой, наверное, рождаемость не повысить. Кто рожает, тот рожает, кто не рожает - не рожает, вероятно, ради 1000 евро не будут рожать. Просто это дополнительная помощь молодым семьям, чтобы не боялись, чтобы сначала было легче, чтобы люди видели, что власти района обратили на них внимание“, – сказал мэр.
Он считает, что если бы такие выплаты давало государство, на это не пришлось бы выделять деньги муниципалитетам.
Социолог университета им. Витаутаса Великого Маслаускайте подтвердила, что финансовые выплаты не заставят людей рождать больше детей.
„Политики чаще всего решают платить деньги на детей. Платим деньги, получаем детей. На самом деле эта мера ограниченного действия, и если она влияет на рождаемость, то выборочно, т.е. детей рожают определенные группы общества. Обычно это люди социально или экономически уязвимые: необразованные женщины, люди с нестабильными, небольшими доходами <...>.
Научные результаты показывают, что такая инвестиция в демографию не окупается или окупается незначительно, потому что женщины из среднего класса, более образованные, планируя свою жизнь, решают, когда завести ребенка, на них такие выплаты почти не действуют“, – сказала ученый.
По ее мнению, на решение завести ребенка лучше действует возможность получить жилье.
„Сейчас доступность жилья представляет собой проблему для молодых людей <...>. Пока этот вопрос не решается, более серьезные вопросы не актуальны, – это закономерно, кроме того, из-за малодоступности жилья, люди позже вступают в брак, в результате позже рождается первый ребенок.
Поэтому доступность жилья - это та сфера, которая требует внимания, но опять-таки, политика в этой сфере должна быть обдуманной“, – подчеркнула Маслаускайте.
„Последние семь лет в Литве снижается суммарный показатель рождаемости, он опустился до самой низкой отметки; ситуация похожа на ту, что была 20 лет назад, в начале 2000 г, в 2002, в 2003, тогда был самый низкий показатель - 1,23 ребенок на женщину репродуктивного возраста.
Сейчас этот показатель 1,27. Это очень низкий показатель“, – сказала социолог.
Правда, Литва в этом вопросе не является каким-то исключением – похожие тенденции наблюдаются и в других странах.
„Мы видим, что во многих странах, – где после финансового кризиса 2008–2009 г, где после пандемии, – показатель рождаемости стал снижаться. И снижается он даже в таких странах, которые долгое время отличались прогрессивной политикой в сфере помощи семье, дававшей результат в течение нескольких десятилетий, – я говорю о Северных странах.
Происходящее с рождаемостью в Литве - одна из вариаций широкой картины", – сказала специалист.
По ее словам, ученые также бьются над вопросом повышения рождаемости.
Одно из направлений, которое оправдало себя за границей – внедрение мер, которые помогают сочетать работу и присмотр за детьми. Но только этой меры недостаточно.
„Вопрос, почему снижается рождаемость. Могут быть виноваты краткосрочные факторы, например, пандемия. Некоторые ученые считают, что молодые люди могли во время пандемии отложить какие-то свои планы, сейчас пытаются их реализовать, поэтому на короткое время отсрочили вопрос пополнения семьи.
Что касается нашего региона, то можно говорить об общей нестабильности, связанной с военным конфликтом. Тут вопросов больше, чем ответов“, – сказала Маслаускайте, заметив, что для выясняния ответов, нужно проводить исследования.
Она не считает, что снижение рождаемости напрямую сильно связано с карьерой женщин, поскольку женщины всегда занимались карьерой, это не является новым фактором.
„Когда мы говорим о нынешней ситуации, нельзя сказать, что причина в том, что женщины учатся и работают. Очевидно, есть дополнительные факторы, которые обуславливают сложившуюся ситуацию“, – сказала Маслаускайте.
Она заметила, что в Литве немного молодых мужчин с высшим образованием, их гораздо меньше, чем женщин.
„Обычно, когда ищешь партнера, хочется создавать что-то похожее на себя. Это правило распространяется и на образование“, – сказала специалист.
Обобщая, она акцентировала, что нет одной меры, которая решила бы вопрос низкой рождаемости.
Соцмин Литвы также согласен с позицией, что финансами положение в сфере демографии не изменить.
„Научные исследования, зарубежный опыт и общение с семьями и представляющими их организациями показывает, что одна финансовая помощь не имеет большого значения на решение иметь детей. Помощь семьям должна быть сбалансирована, охватывать как финансовые, так и другие меры.
Важен вопрос доступности услуг, возможность сочетания семейных и трудовых обязательств, получение помощи и т.д. Поэтому министерство старается расширять политику в этой сфере – объединять финансовые поощрения с услугами, возможностями гибкого графика работы и т.д.“, – сообщает отдел Содры по связям со СМИ.