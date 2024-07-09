Эксперты предупреждают о большой проблеме Литвы: не стоит питать иллюзий

„Выплаты семьям с детьми должны зависеть от количества детей. Мало просто повышать „детские“ деньги“, – заметил президент.

„Если мы искренне говорим, что нам нужно больше молодых граждан, мы должны активнее участвовать в создании благосостояния семей, воспитывающих детей“, – сказал Науседа, заметив, что необлагаемый налогами размер должен сравняться с минимальной зарплатой, а за новорожденного родители должны получать дополнительные выплаты.

Он представил цель – Литва может и должна стать самой дружелюбной в отношении к семьям страной.

25 июня в парламенте в годовом докладе Науседа обратил внимание на демографическую ситуацию в Литве.

Он считает, что если бы такие выплаты давало государство, на это не пришлось бы выделять деньги муниципалитетам.

„Одной мерой, наверное, рождаемость не повысить. Кто рожает, тот рожает, кто не рожает - не рожает, вероятно, ради 1000 евро не будут рожать. Просто это дополнительная помощь молодым семьям, чтобы не боялись, чтобы сначала было легче, чтобы люди видели, что власти района обратили на них внимание“, – сказал мэр.

Некоторые муниципалитеты уже сейчас выделяют семьям пособия на новорожденных, в Радвилишкисе оно составляет почти 1000 евро (эта мера практикуется с начала 2024 года).

Научные результаты показывают, что такая инвестиция в демографию не окупается или окупается незначительно, потому что женщины из среднего класса, более образованные, планируя свою жизнь, решают, когда завести ребенка, на них такие выплаты почти не действуют“, – сказала ученый.

„Политики чаще всего решают платить деньги на детей. Платим деньги, получаем детей. На самом деле эта мера ограниченного действия, и если она влияет на рождаемость, то выборочно, т.е. детей рожают определенные группы общества. Обычно это люди социально или экономически уязвимые: необразованные женщины, люди с нестабильными, небольшими доходами <...>.

Социолог университета им. Витаутаса Великого Маслаускайте подтвердила, что финансовые выплаты не заставят людей рождать больше детей.

По ее мнению, на решение завести ребенка лучше действует возможность получить жилье.

„Сейчас доступность жилья представляет собой проблему для молодых людей <...>. Пока этот вопрос не решается, более серьезные вопросы не актуальны, – это закономерно, кроме того, из-за малодоступности жилья, люди позже вступают в брак, в результате позже рождается первый ребенок.

Поэтому доступность жилья - это та сфера, которая требует внимания, но опять-таки, политика в этой сфере должна быть обдуманной“, – подчеркнула Маслаускайте.