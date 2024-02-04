Эксперты объяснили, почему зимой запотевают окна, и назвали самые эффективные средства, чтобы это предотвратить

Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского технического университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс поясняет, что конденсат на поверхностях возникает из-за разницы температур и влажности. "Воздух в помещении всегда влажный – нормальная/комфортная относительная влажность воздуха в помещении составляет 40-60 проц. Конденсат возникает при контакте холодной поверхности с влажным воздухом. Таким образом, на поверхностях в помещении может образоваться конденсат: при 50 проц. влажности воздуха, а поверхность +90 С, и при 60 проц. влажности - поверхность +12 С и т.д.

Как только на улице похолодало, жители начали жаловаться на запотевшие окна. Люди начали делиться в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлены мокрые окна домов, и спрашивать, что делать, чтобы не скапливался конденсат. В Интернете можно найти множество советов по борьбе с проблемой запотевания окон. Самый распространенный – чаще проветривать помещения, использовать осушители воздуха. Все эти меры целесообразны, но, по мнению опрошенных "Delfi būstas" ученых, не зря в новостройках устанавливают рекуперативную систему.

Профессор кафедры энергетики зданий Вильнюсского технического университета Виолета Мотузене говорит, что и вентиляция помещения, и осушение воздуха эффективны для снижения влажности в помещении, но осушители и системы вентиляции – это не одно и то же.

Наиболее опасными местами в здании для образования конденсата являются оконные стекла, поскольку подача тепла по сравнению, например, со стенами, до 8-10 раз выше, поэтому температура внутренней поверхности остекления значительно ниже и зачастую попадает в пределы создания конденсата", - говорит ученый. Собеседник продолжает, что именно по этим причинам под окнами обычно устанавливают отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), создавая таким образом "тепловую завесу". Проблемы, по его словам, обычно возникают при наличии витрин и теплого пола, который не способен "разогнать" влагу. "В любом случае важным фактором является вентиляция помещений, а заодно и движение воздуха к холодным поверхностям, которые таким образом обдуваются и нагреваются и таким образом снижается угроза образования конденсата на поверхностях", - отмечает К. Валанчюс.

"Преимущество вентиляции по сравнению с осушителем состоит в том, что она не только снижает влажность в помещениях, но и улучшает качество воздуха – в помещениях не скапливается углекислый газ, запахи и другие загрязняющие вещества", – поясняет В. Мотузене.

Проветрить помещение можно несколькими способами: просто открыв окно или воспользовавшись системой рекуперации, которая уже необходима в современном жилье для достижения энергетического класса здания А++.

Правда, не все жители пользуются рекуператорами. Поскольку они используют электричество, их эффективность и преимущества могут быть не такими очевидными, как открытие окна на 10 минут. Все-таки, В. Мотузене говорит, что, например, зимой, когда на улице холодно, держать окно открытым, чтобы правильно проветрить помещение, может оказаться сложной задачей.