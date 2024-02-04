Эксперты объяснили, почему зимой запотевают окна, и назвали самые эффективные средства, чтобы это предотвратить

Как только на улице похолодало, жители начали жаловаться на запотевшие окна. Люди начали делиться в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлены мокрые окна домов, и спрашивать, что делать, чтобы не скапливался конденсат. В Интернете можно найти множество советов по борьбе с проблемой запотевания окон. Самый распространенный – чаще проветривать помещения, использовать осушители воздуха. Все эти меры целесообразны, но, по мнению опрошенных "Delfi būstas" ученых, не зря в новостройках устанавливают рекуперативную систему.
Почему запотевают окна?
Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского технического университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс поясняет, что конденсат на поверхностях возникает из-за разницы температур и влажности. "Воздух в помещении всегда влажный – нормальная/комфортная относительная влажность воздуха в помещении составляет 40-60 проц. Конденсат возникает при контакте холодной поверхности с влажным воздухом. Таким образом, на поверхностях в помещении может образоваться конденсат: при 50 проц. влажности воздуха, а поверхность +90 С, и при 60 проц. влажности - поверхность +12 С и т.д.
Наиболее опасными местами в здании для образования конденсата являются оконные стекла, поскольку подача тепла по сравнению, например, со стенами, до 8-10 раз выше, поэтому температура внутренней поверхности остекления значительно ниже и зачастую попадает в пределы создания конденсата", - говорит ученый. Собеседник продолжает, что именно по этим причинам под окнами обычно устанавливают отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), создавая таким образом "тепловую завесу". Проблемы, по его словам, обычно возникают при наличии витрин и теплого пола, который не способен "разогнать" влагу. "В любом случае важным фактором является вентиляция помещений, а заодно и движение воздуха к холодным поверхностям, которые таким образом обдуваются и нагреваются и таким образом снижается угроза образования конденсата на поверхностях", - отмечает К. Валанчюс.
Использование рекуперативной системы
Профессор кафедры энергетики зданий Вильнюсского технического университета Виолета Мотузене говорит, что и вентиляция помещения, и осушение воздуха эффективны для снижения влажности в помещении, но осушители и системы вентиляции – это не одно и то же.
"Преимущество вентиляции по сравнению с осушителем состоит в том, что она не только снижает влажность в помещениях, но и улучшает качество воздуха – в помещениях не скапливается углекислый газ, запахи и другие загрязняющие вещества", – поясняет В. Мотузене.
Проветрить помещение можно несколькими способами: просто открыв окно или воспользовавшись системой рекуперации, которая уже необходима в современном жилье для достижения энергетического класса здания А++.
Правда, не все жители пользуются рекуператорами. Поскольку они используют электричество, их эффективность и преимущества могут быть не такими очевидными, как открытие окна на 10 минут. Все-таки, В. Мотузене говорит, что, например, зимой, когда на улице холодно, держать окно открытым, чтобы правильно проветрить помещение, может оказаться сложной задачей.
"На практике назначением устройства, называемого рекуператором, является постоянное обеспечение достаточной циркуляции воздуха в помещениях, т.е. подача свежего и удаление отработанного воздуха, который загрязнен уже упомянутыми углекислыми газами, запахами и может содержать излишнюю влагу. Хотя вентиляционная установка использует электричество и иногда слышен небольшой шум (если система не спроектирована должным образом), существует огромная разница между открытием окна и использованием системы вентиляции зимой, так как через окно проникает холодный воздух, что не способствует комфорту. Система вентиляции постоянно поддерживает надлежащее качество воздуха, что невозможно сделать, открывая окна. Соглашусь, что без механической вентиляции помещений можно обойтись, когда на улице тепло и окна можно постоянно открывать, не вызывая при этом дискомфорта", - подчеркивает ученая.
Она добавляет, что каждый рекуператор должен быть спроектирован с учетом количества людей (работающих или проживающих) в помещении. Однако бывает и так, что количество людей в помещениях не всегда постоянно, поэтому в целях экономии электроэнергии можно в определенные часы снижать производительность рекуператора.
"Большинство современных рекуператоров имеют возможность заранее программировать режимы работы в зависимости от ситуации, поэтому, например, если дома никого нет каждый день с 8.00 до 17.00 часов, логично было бы запрограммировать, чтобы устройство в эти часы минимально проветривало помещение. Не рекомендуется полностью выключать устройство, даже когда никого нет дома", — подчеркивает В. Мотузене.