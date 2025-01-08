Эксперт: замысел Кремля — сделать из Приднестровья ужасную картинку "газового террора киевского режима

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями, невзирая на аннексию Крыма, войну на Юго-Востоке Украины и полномаштабное вторжение. Стало ли изменение привычной энергетической расстановки сил потрясением для Европы? Михаил Гончар прокоментировал Delfi, какие изменения грядут в разных регионах: и в Европе в целом, и в пророссийском анклаве Молдовы в частности.
„Это [энергетический кризис] большой миф, который разогнал через медиа премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Никакой проблемы, никакого кризиса там нету и не могло быть ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Австрии, которые уселись на российскую газовую иглу, но на самом деле они имеют и достаточные запасы газа в газохранилищах. Эти несколько дней показывают, что ничего такого катастрофического не произошло ни в Европе, в целом, не в этих трех отдельно взятых странах в частности. Ну, а интерес Роберта Фитца, как главного промоутера российского газа и сохранения транзита через Украину, состоял в том, чтобы сохранить вот это сидение на трубе, которое обещало ему определенное политческое долголетие в своей стране. Тут он не оригинален, просто идет стопами Виктора Орбана, которому уже полтора десятка лет удается, может быть не совсем комфортно, но достаточно продолжительное время сидеть на российских энергетических потоках, занимаясь популизмом, обещая всегда избирателям некие преференции, выигрывать избирательные кампании“, — считает Михаил Гончар.
Как пишут информационные порталы Приднестровья, с 3 января жителей ждут веерные отключения электроэнергии. Власти республики сообщают: это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.
„На самом деле виноват „Газпром“, потому что если бы он хотел сохранить поставки российского газа, он мог бы это сделать маршрутом не через Украину. Такой маршрут есть. Он называется „вторая нитка турецкого потока“. Там есть небольшой резерв для того, чтобы прокачать пару миллиардов кубов газа, просто таким кружным, кривым маршрутом через вторую нитку турецкого потока, Болгарию, Румынию; реверсом по существующему газопроводу трансбалканскому подать это всё через Молдову, далее в Приднестровье. Но „Газпром“ этого не сделает, потому что в его замысел, или замысел Кремля, не входит помочь Приднестровью. В замысел Кремля входит как раз сделать из Приднестровья вот ту ужасную картинку, так сказать, газового террора киевского режима. Вот, что они медийно, так сказать, успешно делают. Но ситуация совершенно другая. Да и не выглядит она такой апокалиптической, как это там рисуется“, — поясняет эксперт.
Как пишут СМИ, с 1 января 2025 года в Украине тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Параллельно издание Bloomberg сообщило о рисках для газотранспортной системы Украины после прекращения транзита — теперь, по мнению журналистов, это куда более вероятная цель для грядущих российских ударов. Каких изменений ждать украинцам — и в коммунально-бытовой сфере, и в вопросах безопасности инфраструктуры?
„Ну, давайте так. Действительно, то, что касается поставок газа домохозяйством, рядовым потребителям, там ничего не изменится, потому что действует закон о военном положении, и тарифы на протяжении периода действия этого закона и плюс шесть месяцев после него не подлежат изменениям. То есть здесь все остается так, как оно и было последние годы, ничего не меняется. То, что касается повышения тарифа, четырекратное повышение тарифа. Это касается повышения тарифа по системе газопроводов высокого давления, с которыми годовой потребитель не имеет никаких отношений. Естественно, что это даст свой конечный эффект через некоторое время через повышение цен по цепочке производства, там, где газ присутствует в конечной цене продукта. Но спекуляции по теме, что, мол, в четыре раза подняли тариф, и в четыре раза цены вырастут... Это из разряда обычных манипуляций и нагнетания страстей.
Что касается ударов по инфраструктуре. Удары наносились как раз по тем наземным объектам газотранспортной инфраструктуры в западной части Украины, где размещены компрессорные станции и перекачки газа, и подземный хранилищ газа. То есть и транзит шел, и удары насились. Наличие или отсутствие транзита, точнее, как раз наличие транзита не является никакой гарантией вот этих ударов. Естественно, что они будут их продолжаться, тут не надо иметь иллюзий“, — комментирует Михаил Гончар.