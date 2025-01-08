Эксперт: замысел Кремля — сделать из Приднестровья ужасную картинку "газового террора киевского режима

„Это [энергетический кризис] большой миф, который разогнал через медиа премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Никакой проблемы, никакого кризиса там нету и не могло быть ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Австрии, которые уселись на российскую газовую иглу, но на самом деле они имеют и достаточные запасы газа в газохранилищах. Эти несколько дней показывают, что ничего такого катастрофического не произошло ни в Европе, в целом, не в этих трех отдельно взятых странах в частности. Ну, а интерес Роберта Фитца, как главного промоутера российского газа и сохранения транзита через Украину, состоял в том, чтобы сохранить вот это сидение на трубе, которое обещало ему определенное политческое долголетие в своей стране. Тут он не оригинален, просто идет стопами Виктора Орбана, которому уже полтора десятка лет удается, может быть не совсем комфортно, но достаточно продолжительное время сидеть на российских энергетических потоках, занимаясь популизмом, обещая всегда избирателям некие преференции, выигрывать избирательные кампании“, — считает Михаил Гончар.