2025.01.30 17:03

Эксперт VILNIUS TECH о повышении цен на общественный транспорт: жители пересядут на автомобили

 
ru.DELFI.lt

Повышение цен на общественный транспорт в Вильнюс – актуальная тема, которая коснется тысяч горожан и туристов. Столичный горсовет 29 января принял решение о повышении цен на билеты, что серьезно скажется не только на поведении пассажиров, но и на общий план гармоничной мобильности, пишет портал madeinvilnius.lt.

Важно тщательно исследовать обоснованность повышения цен, их последствия, точно ли это улучшит качество услуг, сказали эксперты VILNIUS TECH.

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Цены на общественный транспорт в Вильнюсе не повышали с 2013 года, инфляция за это время составила 50%. Важно, чтобы повышение цен было сбалансированным, считает заведующая кафедрой инженерии Алгита Мечинскене.

Изменение цен должно быть обосновано не только стремлением покрыть расходы, но и обеспечить,чтобы этот транспорт был доступным и конкурентоспособным, по сравнению с личным транспортом.

„Чтобы добиться баланса, надо опираться на поведение пассажиров, оценить альтернативные средства финансирования, и гарантировать, чтобы повышенные цены соответствовали реальному улучшения качества услуги – чтобы транспорт ходил чаще, был удобнее, чтобы улучшилась инфраструктура“, – сказала доцент Кафедры управления Йоланта Наливайке.

Резкое повышение цен может снизить привлекательность инфраструктуры и побудить жителей искать альтернативу, например, персональный транспорт.

Эксперты считают, что перед тем, как повышать цены, надо провести исчерпывающий анализ, оценить возможное влияние повышения а поведение пассажиров и обеспечить, чтобы дополнительные доходы пошли на реальное повышение качества услуг.

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