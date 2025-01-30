Эксперт VILNIUS TECH о повышении цен на общественный транспорт: жители пересядут на автомобили

Важно тщательно исследовать обоснованность повышения цен, их последствия, точно ли это улучшит качество услуг, сказали эксперты VILNIUS TECH.
Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.
Цены на общественный транспорт в Вильнюсе не повышали с 2013 года, инфляция за это время составила 50%. Важно, чтобы повышение цен было сбалансированным, считает заведующая кафедрой инженерии Алгита Мечинскене.
Изменение цен должно быть обосновано не только стремлением покрыть расходы, но и обеспечить,чтобы этот транспорт был доступным и конкурентоспособным, по сравнению с личным транспортом.
„Чтобы добиться баланса, надо опираться на поведение пассажиров, оценить альтернативные средства финансирования, и гарантировать, чтобы повышенные цены соответствовали реальному улучшения качества услуги – чтобы транспорт ходил чаще, был удобнее, чтобы улучшилась инфраструктура“, – сказала доцент Кафедры управления Йоланта Наливайке.
Резкое повышение цен может снизить привлекательность инфраструктуры и побудить жителей искать альтернативу, например, персональный транспорт.
Эксперты считают, что перед тем, как повышать цены, надо провести исчерпывающий анализ, оценить возможное влияние повышения а поведение пассажиров и обеспечить, чтобы дополнительные доходы пошли на реальное повышение качества услуг.