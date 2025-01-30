Эксперт VILNIUS TECH о повышении цен на общественный транспорт: жители пересядут на автомобили

Цены на общественный транспорт в Вильнюсе не повышали с 2013 года, инфляция за это время составила 50%. Важно, чтобы повышение цен было сбалансированным, считает заведующая кафедрой инженерии Алгита Мечинскене.

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Важно тщательно исследовать обоснованность повышения цен, их последствия, точно ли это улучшит качество услуг, сказали эксперты VILNIUS TECH.

Изменение цен должно быть обосновано не только стремлением покрыть расходы, но и обеспечить,чтобы этот транспорт был доступным и конкурентоспособным, по сравнению с личным транспортом.

„Чтобы добиться баланса, надо опираться на поведение пассажиров, оценить альтернативные средства финансирования, и гарантировать, чтобы повышенные цены соответствовали реальному улучшения качества услуги – чтобы транспорт ходил чаще, был удобнее, чтобы улучшилась инфраструктура“, – сказала доцент Кафедры управления Йоланта Наливайке.

Резкое повышение цен может снизить привлекательность инфраструктуры и побудить жителей искать альтернативу, например, персональный транспорт.