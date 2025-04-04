Эксперт в области финансов: самая большая проблема в Литве – неравенство доходов, ее необходимо решать

Эксперт отмечает, что с момента обретения независимости Литва стремилась вырастить собственное поколение капиталистов и применяла множество налоговых льгот. По ее словам, капиталисты переросли всех, но налоговая система осталась практически неизменной.
„Когда мы говорим о налоговой системе, мы видим, что самая большая проблема в Литве – это неравенство доходов. Это было запрограммировано определенными законами, которые действовали слишком долго и усилили неравенство. Ситуацию необходимо решать, однако ни в коем случае нельзя облагать налогом заработную плату рабочей силы или индивидуальную деятельность“, - в передаче „О налогах“ сказала эксперт, работающая руководителем Отдела налогов в компании Rödl & Partner.
По мнению Р. Билкшите, одним из возможных решений является обложение налогом лиц с очень высокими доходами. Однако, по ее мнению, и он радикальным быть не должен.
„Даже 1-2 дополнительных процента с людей с очень высоким доходом могли бы внести значительный вклад в бюджет страны“, - отметила собеседник.
По словам эксперта, говоря о привлекательности Литвы для бизнеса, важно отметить, что мы занимаем третье место по уровню применяемых налогов на прибыль и являемся привлекательными для инвесторов.
„Я могла бы сравнить это с призовыми местами на Олимпийских играх. Литва почти всегда заметна в предложениях, подготовленных инвесторами, и это как раз из-за привлекательного налога на прибыль, который мы применяем“, - сказал Р. Билкшите.
Она добавила, что стране может быть сложнее привлекать инвесторов, если она повысит налог на прибыль.
Ситуация с теневой экономикой в Литве контролируется
Налоги и теневая экономика – неразделимые темы, но финансовый эксперт отмечает, что проблема в Литве не обязательно столь масштабна, как представляется, поскольку измерения основаны на субъективном мнении налоговых инспекторов. По ее словам, оценивая изменения, можно отметить, что благодаря межведомственному сотрудничеству и правовому контролю ежегодно из тени удается изъять более 250 млн евро.
„Мы можем издавать какие угодно законы на бумаге, но обязанность – обеспечить их исполнение. У нас есть масса инструментов и критериев для обеспечения контроля, инспекторы получают информацию из самых разных источников. И если раньше налоговая инспекция получала много информации, но не было возможности ее использовать, то сейчас технологии позволяют ей быстрее ее рассчитывать и обрабатывать, исключая фактор субъективности“, - рассказала эксперт.
Она отмечает, что не всегда нужно менять закон, иногда достаточно урегулировать его применение, но ошибочно думать, что мы сможем поставить инспектора рядом с каждым налогоплательщиком и полностью ликвидировать теневой рынок.
„Налоговый инспектор должен применять меры стимулирования. Хорошим примером является вопрос о доходах в натуральной форме, где искались возможности привлечь больше доходов, не меняя налоговое законодательство. Был изменен порядок декларирования, а сбор доходов увеличился в 6 раз – с 6 млн евро в 2020 году до 36 млн евро в 2023 году. Доходы „Содры“ также увеличились таким же образом. Мы просто показали налогоплательщику, что у нас есть информация, и он обязан платить“, - подчеркнула Р. Билкшите.
По ее словам, аналогичные изменения произошли и в секторе перевозок. Платформы для заказа такси и частных водителей начали предоставлять информацию налоговому администратору, который затем заполняет декларацию. Как указала собеседник, это увеличило собираемые доходы в три, а то и в четыре раза.
Коалиционный совет завершил разработку предложений по налоговой реформе. Достигнута договоренность о повышении налога на прибыль на 1 проц.: для крупных компаний он вырастет до 17 проц., а льготный – до 7 проц.
Кроме того, предлагается облагать налогом доход жителей в зависимости от его размера, а не типа, и по трем ставкам налога на доходы физических лиц (НДФЛ): ставка налога в размере 20 проц. будет применяться к доходу жителей, зарабатывающих до 36 годовых средних заработных плат (СЗП), для дохода от 36 до 60 СЗП – 25 проц., а свыше 60 СЗП –32 проц.
Также предлагается ввести налог на сахар для подслащенных напитков и 10-проц. налог на страховые договоры с 5-процентной льготой на некоторые страховые взносы по гражданской ответственности.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что если все запланированные налоговые изменения будут приняты, в год планируется собирать около 500 млн евро.
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