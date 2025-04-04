Эксперт в области финансов: самая большая проблема в Литве – неравенство доходов, ее необходимо решать

Она отмечает, что не всегда нужно менять закон, иногда достаточно урегулировать его применение, но ошибочно думать, что мы сможем поставить инспектора рядом с каждым налогоплательщиком и полностью ликвидировать теневой рынок.

„Налоговый инспектор должен применять меры стимулирования. Хорошим примером является вопрос о доходах в натуральной форме, где искались возможности привлечь больше доходов, не меняя налоговое законодательство. Был изменен порядок декларирования, а сбор доходов увеличился в 6 раз – с 6 млн евро в 2020 году до 36 млн евро в 2023 году. Доходы „Содры“ также увеличились таким же образом. Мы просто показали налогоплательщику, что у нас есть информация, и он обязан платить“, - подчеркнула Р. Билкшите.