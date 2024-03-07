Эксперт: сейчас против Литвы проводится информационная атака

В интернете один за другим появляются призывы за деньги, за 15 евро, на зданиях в крупных городах оставлять граффити о приходе беларусских националистов, создан видеоклип с якобы бегающими по литовским лесам вооруженными беларусами и угрозой в адрес литовских ведомств.

Все это появилось в публичном пространстве на этой неделе, похоже, кто-то очень старается, чтобы эта тема нагнеталась. Например, в редакции информационных порталов и газет присылают письма с этой информацией, при этом адресанты не хотят

В кулуарах учреждений власти говорят, что все это неспроста, что это информационная атака, которую проводят спецслужбы России и Беларуси. Время для такой атаки также выбрано неслучайно – перед представлением отчета об угрозах нацбезопасности, тем более, что в отчете немало внимания уделено беларусам в Литве.

Малюкявичюс сказал Delfi, что подозрения, что это атака - вполне реальны.