Эксперт об исчезновении американских военных: есть три варианта

„Это гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Она нужна для эвакуации тяжелой техники с поля боя. Ее кузов бронированный, поэтому ей не страшны осколки артиллерийских снарядов. Цель такой машины - заехать на поле боя, подцепить поврежденную технику и дотащить ее до прикрытия.

„Всегда можно выбрать подходящий участок для учений. То место, где пропала бронемашина - болото“, – сказал Антанайтис.

Основное поле - для стрельбы, это больше 10 га открытой местности, где можно стрелять их оружия разного калибра. Вокруг много лесов с холмами и пригорками. Конечно, там есть и болота, речушки, озерца. Там очень разнообразная местность. Есть и место для „боя в городе“ – построен небольшой населенный пункт“, – рассказал Антанайтис.

„Пабрадский полигон - центральный полигон Литовской армии, это самый большой полигон, там проводят больше всего учений. Сам полигон - большая территория, разделенная на участки поменьше, где идут учения.

Антанайтис сказал, что движение на полигоне проходит по установленным правилам – нельзя ездить, куда захочется.

„Есть три версии. Первая – военные утонули вместе с машиной. Вторая – военные выбрались из нее, но утонули, потому что были в бронежилетах, ботинках, возможно, с оружием. Третья – напуганные военные добрались до берега и сейчас прячутся“, – предположил он.

Антанайтис сказал, что ему не известно, что произошло на месте происшествия, но выдвинул три возможных версии.

По его словам, обычно в такой машине ездит экипаж из 3 человек. По его словам, четверо человек там тоже могут поместиться.

Она создана на базе старого танка M60, убрали башню с дулом и модернизировали кузов, установили лебедку и другое оборудование“, – рассказал Антанайтис.

„Это установлено и в правилах охраны природы – нельзя съезжать с дороги. Второе, не все дороги выдерживают такую технику, надо ехать по установленным дорогам. Вряд ли у них была цель ехать в болото. Никто не мог приказывать им ехать прямо в болото“, – заметил эксперт.

Он сказал, что всегда важно оценить, может ли конкретное транспортное средство проехать через конкретный участок.

„Мы по коротким съемкам, сделанным в Украине, немного знаем, что техника иногда застревает. Это значит, что не была проведена разведка, не оценили условия, послали технику туда, где она не может проехать.