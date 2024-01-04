Эксперт ESO: обычная утечка газа не могла вызвать взрыв такого масштаба

"По моему экспертному мнению, простая утечка бытового газа не могла вызвать взрыв такой силы и последующий пожар", — сказал Риндикас.

Он не стал обсуждать, какие еще причины могли привести к взрыву, сказав, что служба пожарной безопасности и спасения и полиция выяснят это в ходе расследования.

По его словам, последний раз газовая система в жилом доме проверялась в марте прошлого года. Тогда, отмечает представитель ESO, газовая система была признана герметичной.

ESO проводит эту процедуру не реже одного раза в пять лет. По словам Риндокаса, ежегодно тестируется около 100 000 из более чем полумиллиона потребителей.

Напомним, что во вторник в жилом доме на улице Виршулишкю в Вильнюсе после нескольких взрывов начался пожар, охвативший четыре квартиры на четвертом и пятом этажах здания. В результате пожара были повреждены конструкции здания и обрушился потолок между горящими квартирами.