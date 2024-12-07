Эксклюзивный праздник в городе Купишкис: елку украсили игрушками, изготовленными флористами вручную

Подготовка к празднику – плод усилий общественности. В этом году подготовка к церемонии зажжения елки велась очень ответственно: городская площадь Купишкиса отражает видение наступающего года – года культуры барокко.
Основная идея оформления основана на интерпретации знаков зодиака М. К. Чюрлёниса, придающих городской площади магическое и символическое значение. Роскошное убранство, изысканные орнаменты и элегантность создали эксклюзивную атмосферу, располагающую к тому, чтобы почувствовать себя на историческом банкете.
Всем, кто внес свой вклад в оформление, хотелось, чтобы город отражал праздничную атмосферу и стал уютным для каждого посетившего. Рождественская елка Купишкиса, символизирующая дружбу и свет, стала в этом году уникальным творческим и культурным событием – елку украшают игрушки, изготовленные вручную флористами.
Об украшении площади и рождественской елки позаботилась международная команда флористов, которая привнесла в город нотку уникального творчества и профессионализма, сделав праздничный период Купишкиса особенным. „Эта рождественская елка — творческая работа каждого из нас. Мы хотим, чтобы люди чувствовали тепло и общение“ — сказал один из членов международной команды флористов.
Впечатляющий момент зажжения елки завершился концертом Дэйвида Бастиса. Певец представил наполненную теплыми эмоциями программу, в которую вошли как знакомые хиты, так и праздничная музыка. На праздничной сцене также выступили детские и молодежные творческие коллективы Купишкисского культурного центра. Юные исполнители радовали зрителей танцами, песнями и музыкой. „Мы рады внести свой вклад в этот праздник и поделиться своими талантами. Для детей это не только спектакль, но и возможность почувствовать дух солидарности“, - рассказал руководитель одной из групп. После этих выступлений небо озарилось лазерными огнями, создав волшебное зрелище. Зажжение елки в Купишкис – это больше, чем просто начало праздника. Это время, когда город наполнен уютом, а у людей царит праздничное настроение. Улицы, площади и витрины магазинов, украшенные праздничным декором, создают особую атмосферу, располагая к тому, чтобы не торопиться, прогуляться и насладиться красотой зимы.
„Это настоящая сказка! Кажется, весь город осветился и приглашает улыбнуться“, - поделилась впечатлениями одна из участниц торжества. Организаторы фестиваля приглашают всех жителей Купишкис и гостей города посетить елку, полюбоваться световыми инсталляциями и зарядиться праздничным настроением, которое продлится до Рождества.