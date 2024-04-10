Эксклюзивные кадры: на видео зафиксировано, как вильнюсец стрелял в охранника магазина Rimi

После этого инцидента Варнас был на 1,5 месяца взят под арест, у него дома провели обыск и обнаружили 101 нелегальный патрон.

На видео видно, что Варнас быстро уходит из магазина, охранник догоняет его и толкает в спину. Варнас достает легальный пистолет Glock и прицеливается в Дулксниса, тот применяет слезоточивый газ. Варнас отворачивается, охранник бросается к нему, и в этот момент Варнас стреляет.

Клиент повздорил с охранником Нериюсом Дулкснисом (1983 г.р.), толкал его, потом выбежал из магазина. Что произошло потом, запечатлено на видео, которое порталу Delfi передал сам обвиняемый.

Конфликт между охранником и Варнасом разгорелся из-за того, что посетитель отказался надеть медицинскую маску, как того требовали действующие правила (дело было во время пандемии COVID-19 ).

Напомним, что вильнюсец стрелял в охранника магазина Rimi 19 октября 2021 года после обеда, в 16.05 ч., в Вильнюсе , на ул. Л.Асанавичютес.

В суде охранник сказал, что во время конфликта он информировал Варнаса, что вызовет полицию, поэтому пытался задержать его, но Варнас ушел.

Пострадавший просит присудить ему 70 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Дулкснис, которому Варнас прострелил обе ноги, перенес 6 операций, до сих пор он должен ограничивать физические нагрузки.

Прокурор Вилюс Паулаускас просил приговорить Варнаса к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемый до этого ни разу не был судим, был наказан только за превышение скорости. Мужчина - магистр физики Вильнюсского университета.

"Я хотел повалить его на землю и надеть на него наручники", – объяснил охранник.

Варнас сказал Delfi, что с самого начала расследование было необъективным.

"Например, были уничтожены все видео, на которых видно, что прежде меня кассиры обслуживали, когда я приходил без маски. Rimi прислал лишь несколько обрезанных видео по 9-10 секунд, где видно, как я вхожу или выхожу из магазина. Других охранников никто не опрашивал", – сказал Варнас.



Он ранее говорил журналистам, что стрелял в целях самозащиты.

"Я болею астмой, у меня бывают обострения, носить маску мне трудно. У меня была справка, в этот Rimi я около 3 месяцев ходил без маски. Меня там все знали, кассиры меня обслуживали", – сказал Варнас.