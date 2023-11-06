Эксклюзивное место в Риге: за 7 евро – впечатления на всю жизнь

Журналист обожает кино и старается посещать кинотеатры в разных странах мира, где ему доводиться побывать. Это развлечение стоит недорого. Оно дешевле классических концертов, опер, балета или спортивных состязаний.

Он не раз ходил и в латвийские кинотеатры, знает, что в Риге есть кинотеатр-"близнец" вильнюсского "Вингиса".

Но на этот раз он посетил самый интересный и старый кинотеатр не только во всей Латвии, но и во всех странах Балтии, кроме того, это один из старейших кинотеатров в мире.

Кино начинает свою историю в 1891 году благодаря американцу Томасу Эдисону и братьям Люмьер.

Самый старый действующий кинотеатр в мире находится в Дании (1907 г.) в городе Корсёр - Korsor Biograf Teater.

В Риге действует кинотеатр, открытый в 1923 году как Kino Rīga, а с 2011 г. его переименовали в Spledid Palace. Это легенда! Это гордость стран Балтии в сфере кино.

Spledid Palace как раз празднует свое столетие. Над входом висит цифра 100. Вход в помещение впечатляет, напоминает вход во дворец.