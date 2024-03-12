Экс-судью суд признал виновной в мошенничестве

Согласно материалам дела, в 2016 г. Шимайтене с целью приобретения обманным путем дорогого имущества предложила троим гражданам Латвии получить зарубежное финансирование под их проекты. Шимайтене открыла компанию, которая на самом деле не работала. В феврале 2017 г. она подписала с гражданами Латвии договор о сотрудничестве, на Свои обязательства - получение финансирования, Шимайтене не выполняла и не намеревалась выполнять, а выплаченные ей деньги были использованы для других платежей и личных нужд.