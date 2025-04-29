Экс-советник Трампа Джон Болтон: страны Балтии в списке Путина

- Нет, не думаю. Я не думаю, что Трамп имеет в виду какую-то конкретную сделку так или иначе. Помните, он говорил во время кампании, - и Путин с ним соглашался, и Это то, как Путин манипулирует Трампом. Трамп сказал во время кампании, что война никогда бы не началась, если бы он был президентом, и Путин с этим согласился, что для Трампа просто подтверждает, насколько он умен. Я думаю, Трамп хочет, чтобы война осталась позади. Он считает, что это война Байдена. Он хочет наладить хорошие отношения с Россией. Поэтому ему на самом деле все равно, какими будут условия прекращения огня или условия окончательной сделки. Трамп назвал эту войну бессмысленной. И, вы знаете, это, очевидно, игнорирует мнение украинцев о том, что они борются за свою свободу и независимость. Это не бессмысленно для украинцев. И, как я уже говорил людям, вы знаете, Соединенные Штаты тоже когда-то боролись за свою свободу и независимость, и мы не думали, что это бессмысленно. Но Трамп ничего из этого не понимает. И это главный актив, который есть у Путина. Он уже получил множество уступок от Трампа, включая отсутствие членства в НАТО и гарантий безопасности НАТО, а также отсутствие полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин должен быть осторожен, чтобы не перегнуть палку и не подтолкнуть Трампа в неправильном направлении. Но сейчас нет никаких признаков этого. У Путина все еще есть еще больше возможностей для манипуляций Трампом, я думаю, в ущерб Украине.