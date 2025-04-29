Экс-советник Трампа Джон Болтон: страны Балтии в списке Путина

В то же время, он отметил, что амбиции Путина в „воссоздании Российской империи“ выходят за рамки Украины. И „страны Балтии явно в его списке“, говорит Болтон. По его словам, НАТО должно сплотиться, однако на Трампа полагаться нельзя.
- Уважаемый посол, добро пожаловать в нашу студию Delfi.
Мы будем очень признательны за вашу помощь в понимании Дональда Трампа.
- Ну, я сделаю все, что смогу. Рад быть с вами.
- Спасибо. Недавно он заявил, что можно ожидать соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе, но никаких встреч между двумя воюющими сторонами не запланировано. Есть ли шанс на успех?
- Ну, я думаю, что шансы на прекращение огня на самом деле значительно меньше, чем они были, скажем, месяц назад.
Знаете, Трамп постоянно говорил, что если бы он мог просто собрать Путина и Зеленского в одной комнате, он бы все решил за 24 часа. Этого, очевидно, не произошло и не произойдет, но я думаю, что Владимир Путин эффективно манипулировал им в течение длительного периода времени. Я не думаю, что Путин был действительно заинтересован в прекращении огня, и теперь мы видим, как президент и госсекретарь Марко Рубио говорят, что если мы не получим прекращение огня в течение нескольких дней, они выйдут из переговоров. Я думаю, что Путин будет маневрировать, чтобы Россию не обвинили, если переговоры о прекращении огня сорвутся. Но, честно говоря, я не вижу ничего, что было бы приемлемо для Украины или что должно быть приемлемо для США и того, чего хочет Путин. Это прискорбно, но факт в том, что Путин думает, что все идет для него благополучно. Он не готов идти ни на какие уступки, и он думает, что Трамп его поддержит.
- Да, но после того, как Трамп пригрозил, что Америка откажется от этих переговоров, Россия предложила так называемое пасхальное прекращение огня вместо 30-дневного. Почему Россия хочет, чтобы Америка осталась? Это потому, что она не может достичь своих целей в этой войне без помощи Трампа? Очевидно, что Россия не может добиться военного успеха, но давление Трампа на Украину может дать России то, чего она хочет.
- Я думаю, что россияне в первую очередь хотят показать, что на них не будут давить, их не будут торопить. Они собираются сделать это в свое собственное время. Они считают, справедливо или нет, что хотя ситуация на поле боя меняется медленно, она меняется в их пользу, и сейчас они не видят причин для того, чтобы отступать.
Я думаю, Кремль также трактует очень плохо спланированную торговую войну, которую Трамп начал против всех наших друзей и союзников, а также наших противников, как то, чем он может воспользоваться. Так что в этой ситуации, опять же, я не думаю, что Путин торопится заключать соглашения, даже если они были бы выгодны ему. Я имею в виду, есть очень хороший аргумент, что он должен принять прекращение огня, начать переговоры и просто сделать линию прекращения огня новой границей между Россией и Украиной. Я думаю, это было бы хорошей сделкой для россиян. Но я думаю, Путин верит, что они могут добиться даже большего.
- Согласно источникам Wall Street Journal, Трамп хочет, чтобы Украина согласилась признать Крым российской территорией, а также уступила России еще четыре региона, которые сейчас оккупированы. И отказалась от членства в НАТО, национальной цели, закрепленной в украинской конституции. Вы верите, что у Трампа действительно есть свой план, как закончить эту войну, или речь идет просто о слепом принятии требований России?
- Нет, не думаю. Я не думаю, что Трамп имеет в виду какую-то конкретную сделку так или иначе. Помните, он говорил во время кампании, - и Путин с ним соглашался, и Это то, как Путин манипулирует Трампом. Трамп сказал во время кампании, что война никогда бы не началась, если бы он был президентом, и Путин с этим согласился, что для Трампа просто подтверждает, насколько он умен. Я думаю, Трамп хочет, чтобы война осталась позади. Он считает, что это война Байдена. Он хочет наладить хорошие отношения с Россией. Поэтому ему на самом деле все равно, какими будут условия прекращения огня или условия окончательной сделки. Трамп назвал эту войну бессмысленной. И, вы знаете, это, очевидно, игнорирует мнение украинцев о том, что они борются за свою свободу и независимость. Это не бессмысленно для украинцев. И, как я уже говорил людям, вы знаете, Соединенные Штаты тоже когда-то боролись за свою свободу и независимость, и мы не думали, что это бессмысленно. Но Трамп ничего из этого не понимает. И это главный актив, который есть у Путина. Он уже получил множество уступок от Трампа, включая отсутствие членства в НАТО и гарантий безопасности НАТО, а также отсутствие полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин должен быть осторожен, чтобы не перегнуть палку и не подтолкнуть Трампа в неправильном направлении. Но сейчас нет никаких признаков этого. У Путина все еще есть еще больше возможностей для манипуляций Трампом, я думаю, в ущерб Украине.
- То есть на самом деле то, что Трамп ранее заявлял, что он собирается оказать давление на обе стороны, было неправдой?
- Нет, он не оказывал давления на российскую сторону. На самом деле все давление было на Украину, начиная с этой так называемой сделки по минералам, которая до сих пор не подписана. Но, по-видимому, Трамп говорит, - поскольку он всегда оптимистичен, - что сделка всегда на руках. Ему просто нужно немного больше времени, чем на этой неделе. Мы больше не знаем, каковы условия сделки по минералам, но с самого начала она не выглядела как хорошая сделка для Украины. Настоящий вопрос в том, осознает ли Трамп тот факт, что Россия просто откладывает все это на потом и никогда не относилась серьезно к прекращению огня. Это возможно, но я думаю, что маловероятно, к сожалению.
- Что касается Крыма, то российский контроль над полуостровом означает российское доминирование в Черном море. Это после того, как Украина разгромила их российский Черноморский флот. Можем ли мы увидеть какие-либо стратегические расчеты Белого дома в этой ситуации?
- Ноль стратегических расчетов!
Помните, у Трампа нет философии. Он не разрабатывает грандиозную стратегию национальной безопасности. Он не разрабатывает политику в том смысле, в каком большинство из нас понимает этот термин. Он рассматривает все как вопрос личных отношений. Он публично заявил, что если у него хорошие личные отношения с главой иностранного государства, то у США хорошие отношения с этим правительством, что является грубым упрощением, но Дональд Трамп считает, что Владимир Путин — его друг, а у него нет хороших личных отношений с Зеленским, к сожалению, с тех пор, как в 2019 году состоялся знаменитый телефонный разговор, который привел к первому импичменту Трампа. Так что Путин использует это восприятие Трампа, что Путин и Трамп — друзья, в своих интересах. А Зеленский, несмотря на большие усилия с его стороны, не смог преодолеть пропасть, которая существует между ним и Трампом.
- Хорошо, у него нет хороших отношений с Зеленским, но, например, у него есть хорошие отношения с президентом Польши, с Мелони, главой Италии. Так почему же эти вещи не работают? Я имею в виду, вы знаете, его больше никто не может убедить, даже среди друзей в Европе.
- Ну, у него не так много друзей. И никогда нельзя сказать, что кто-то может быть другом в один день, а на следующий день уже не будет. Я думаю, как я уже сказал минуту назад, он просто хочет, чтобы война закончилась. Она мешает ему. Он не видит, что от этого получат Соединенные Штаты. Он не считает, что свобода и независимость Украины отвечает стратегическим интересам Америки. Он не понимает, что такое альянсы. Я по-прежнему опасаюсь, что его неприязнь к помощи НАТО Украине может вылиться в попытку Трампа вывести Соединенные Штаты из НАТО. Так что на карту поставлено очень многое, и все это усугубляется абсолютно бестолковой торговой войной, которую Трамп развязал 2 апреля и которая заставляет, я думаю, большую часть Европы задуматься о том, действительно ли президент понимает, на чем основывается международная торговля и хорошие, добрые отношения между западными государствами. Я думаю, что это очень, очень опасное время для Атлантического альянса.
- Я хотела бы остановиться на другом моменте - размещении европейских войск в Украине. Россия категорически против этого. Никаких войск НАТО, даже никакого немецкого сценария „разделения“ для Украины. Есть ли решение этой проблемы?
- Я считаю, что с перспективы Трампа, очень мало шансов, что он одобрит что-либо, похожее на миссию НАТО с участием войск на земле. Хотя США при Обаме и тем более при Трампе в его первый срок имели там войска, которые проводили обучение и оказывали помощь украинским подразделениям. Я не вижу никаких причин, по которым мы не могли бы сделать это снова или другие члены НАТО. Но я думаю, что Трамп во многих отношениях принимает опасения администрации Байдена, что мы не хотим провоцировать Путина на более масштабную войну, в частности, на более масштабную конвенциональную войну. Тем не менее, на данный момент у России нет возможности вести более масштабную войну. Ее армия была настолько ослаблена годами боевых действий с момента вторжения 2022 года, что сейчас они едва ли могут поддерживать свои силы на поле боя в Украине.
- Ранее в своей колонке вы писали, что Трамп хочет быть другом Путина и получить Нобелевскую премию мира. Насколько далеко может зайти Трамп в этом отношении? Не секрет, что Россия хочет безоговорочной капитуляции Украины. И почему Путину так легко дается такое сильное влияние на Трампа?
- Думаю, что Путин, как бывший агент КГБ, знает, как манипулировать людьми. Он знает их уязвимые места. Он знает, как использовать их для продвижения национальных интересов России. И я думаю, что он смог успешно играть с Трампом как во время первого срока Трампа, так и в эти первые 90 дней с момента возвращения Трампа в должность. Я думаю, что Путин, очевидно, хочет всю Украину. Он пытается воссоздать Российскую империю. Вот почему другие бывшие республики Советского Союза находятся в постоянной опасности со стороны Москвы, что бы ни случилось в Украине. И я думаю, что даже если по каким-то причинам Кремль сегодня согласится на прекращение огня в Украине, это будет только временно, пока они не восстановят свои вооруженные силы, не получат новые силы, не обучат их, не получит новую технику, а затем они вернутся к этому. Потому что воссоздание Российской империи — это большая задача. Для этого нужна Украина, но для этого также нужно много других частей. Так что для Путина это очень долгосрочный план. Речь идет не только о том, что произойдет на востоке Украины в ближайшие 6 месяцев. И я не уверен, что Трамп понимает эту общую картину, или если бы он ее понимал, повлияло ли бы это на его суждения.
- Украина точно обозначит свои какие-то красные линии в этих переговорах. И если россияне не согласятся, есть ли вероятность, что Трамп в конечном итоге выйдет из этих переговоров?
- Да, я думаю, что сигнал, который он подает, довольно ясно заключается в том, что он не хочет ассоциироваться с неудачей. Он думал, что это будет легко, но это было ошибочное мнение. Он часто думает, что в международных делах легче заключать сделки, чем это оказывается на самом деле. Но я думаю, что настоящая проблема в том, что даже если он просто откажется от попыток договориться о прекращении огня, но продолжит оказывать военную помощь США Украине, я был бы этому рад. Меня беспокоит не только то, что он прекратит попытки договориться о прекращении огня, но и то, что он прекратит американскую военную помощь Украине, что потенциально может очень сильно подорвать ее способность защищать себя и потребует значительного увеличения усилий Европы, чтобы восполнить пробел, если США прекратят поставки. Я думаю, что именно к этому должна стремиться Европа. Сможет ли Европа самостоятельно оказать Украине достаточно военной помощи, особенно летальной помощи, такой как системы вооружения и боеприпасы, чтобы помешать российским войскам расширить территорию, находящуюся под их контролем.
- Есть ли шанс убедить Трампа хотя бы продать нам оружие?
- Это стоило бы попробовать сделать, потому что его всегда беспокоит платежный баланс в международной торговле. И если бы он мог продать больше американского оружия, тем самым увеличив экспортные доходы Соединенных Штатов, я думаю, он бы это рассмотрел. Так что это одна из возможностей. И я, честно говоря, думаю, что в краткосрочной перспективе, несмотря на риторику некоторых европейских стран о восстановлении европейской оборонной промышленности, это долгосрочная перспектива, 10/15/20 лет. В то время как угроза, с которой мы сталкиваемся в Украине или в более широком смысле от России и оси Россия-Китай, надвигается прямо сейчас.
- Я имею в виду, что президент Зеленский уже просил продать какое-то оружие, но на это нет определенного ответа с американской стороны. Конечно, он может продать его европейцам, но, возможно, не позволит его передать Украине.
- Верно. Ну, как я уже сказал, я думаю, что есть способ убедить Трампа в том, что в его интересах обеспечить продажи, будь то напрямую Украине или другим союзникам, где мы не будем возражать против дальнейшей передачи активов, что это просто вопрос формы. Но я не уверен, что эта мысль была эффективно доведена до Трампа. Возможно, такая возможность представится, когда президент Трамп будет присутствовать на похоронах Папы Римского в эту субботу. Там будет много, много лидеров со всего мира. Возможно, на полях похорон удастся провести несколько бесед и двусторонних встреч.
- В то время, когда мы видим эту ситуацию с Украиной, Трамп ведет торговую войну с союзниками Америки и озвучивается опция о выходе из НАТО. Наступит ли время, когда Америку можно будет назвать антизападной?
- Ну, я так не думаю. Трамп не сможет настолько отклонился от общего направления. Вероятно, когда он исчезнет с политической сцены в конце этого срока, Америка вернется к более привычной картине. Я думаю, что, особенно в Республиканской партии, ее основа остается в значительной степени рейгановской партией „мир через силу“. Всем нам нужно просто помнить о том, что президентство Трампа в какой-то момент закончится, еще может 45 месяцев впереди, но оно закончится. И нам нужно постараться свести к минимуму ущерб, который Трамп наносит, пока находится у власти, чтобы потом было легче и быстрее устранить этот ущерб, когда он уйдет.
- Давайте представим, что война остановлена. Что помешает новому вторжению России в Украину или даже дальше в Европу? Некоторые источники в разведке говорят, что Путин может напасть на нас, я имею в виду страны Балтии, через несколько лет или даже раньше. Один немец даже предположил, что, возможно, это наше последнее мирное лето. Разделяете ли вы эти опасения?
- Я не так уж и беспокоюсь о ближайшем будущем, потому что не думаю, что у России есть возможности, учитывая потери, которые она понесла в Украине. И я думаю, что есть и другие цели, которые Кремль мог бы преследовать. Беларусь сегодня практически является частью России. Уязвимые Грузия, Армения, Азербайджан, республики Средней Азии. Но и страны Балтии явно в его списке. Он думает, что они являются частью Российской империи, и, возможно, другие страны Центральной и Восточной Европы имеют территорию, которую россияне хотели бы видеть частью этой большой „Российской империи“. Это очень опасное обстоятельство, и именно поэтому сохранение целостности НАТО и его силы, несмотря на то, что говорит об этом Трамп, должно быть приоритетом. Это нелегкое время, но это также не время сдаваться и говорить: „Европа должна сделать это полностью самостоятельно“, потому что я не думаю, что Европа способна сделать это полностью самостоятельно в обозримом будущем.
- Но можем ли мы по-прежнему полагаться на американцев в вопросах обороны?
- Я не думаю, что кто-то может положиться на Трампа. Я просто не думаю, что это возможно, потому что у него нет философии, нет основного принципа. Нет никаких руководящих правил, по которым мы могли бы судить о нем. Но я думаю, что как бы это ни было обидно и неприятно, мы должны помнить, что во время Холодной войны ключевой целью СССР был раскол западного альянса, чего им не удалось сделать, несмотря на массу усилий. И действительно, я думаю, можно привести веские аргументы в пользу того, что Советы проиграли Холодную войну в значительной степени потому, что им не удалось расколоть западный альянс. Так что сейчас как раз неподходящее время для того, чтобы мы делали с собой то, что не удалось сделать Советам в Холодной войне.
- Вы упомянули лозунг „мир через силу“, которую выдвинул президент Рейган, и вы сыграли тогда важную роль. Как вы думаете, имеет ли Трамп моральное право сейчас использовать этот лозунг, учитывая его политику?
- Нет, я думаю, это нарушение прав на торговую марку. Я имею в виду, что Трамп не имеет ни малейшего представления о том, что означает „мир через силу“, но он знает, что это был популярный бренд, когда его использовал Рейган, и он просто крадет его.
- Но здесь ничего общего с его нынешней политикой, верно?
- Нет, Рональд Рейган не признал бы Дональда Трампа республиканцем.
- Также хотела спросить вот о чем - некоторые сторонники Трампа считают, что США могут успешно сформировать союз между США и Россией против Китая, называя это стратегическим маневром „обратного Киссинджера“. Есть ли у этой идеи хоть какая-то перспектива?
- Нулевая перспектива. Конечно, в идеальном мире было бы желательно отделить Россию от Китая, но этого не произойдет, если уступить России Украину и сказать, что в качестве условия этого мы хотим, чтобы вы порвали с Китаем. Китай всячески поддерживает Россию в конфликте в Украине, покупая у нее больше нефти и газа, помогая отмывать попавшие под санкции российские финансовые институты через непрозрачную финансовую систему Китая на мировых рынках. И Китай будет ожидать, что Россия поддержит Китай, когда они нападут на Тайвань, или страны, граничащие с Южно-Китайским морем, или страны, расположенные вдоль протяженных сухопутных границ Китая в Азии. Эта „ось“ действительно означает, что конфликты в Европе не отделены от конфликтов в Восточной Азии. И для меня это одна из причин, по которой стоит сохранить НАТО в целости и сохранности, а также расширить его, как предлагал бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар 20 лет назад, - привлечь Японию, Австралию, Сингапур, Израиль. Мы сталкиваемся с глобальной угрозой. Давайте создадим глобальный альянс.
- Уважаемый посол, большое спасибо, что уделили нам время.
- Большое спасибо, что пригласили меня.