Экс-президента потрясло известие о смерти Киркиласа: мы встречались несколько дней назад

"Просто трудно поверить. Я несколько дней назад с ним встречался, мы общались. Мне казалось, он немного похудел, но и мысли не было, что он болен. Такая внезапная смерть для меня, я сказал бы, была болезненной", – сказал lrytas.lt Адамкус.

Он общался с Киркиласом после премьеры фильма. О здоровье не говорили.

"Он не жаловался. Насколько мне показалось, он чувствовал себя хорошо", – тяжело вздохнул Адамкус.