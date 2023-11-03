Экс-президент Валдас Адамкус празднует свой 97-й день рождения

Это первый день рождения, который Адамкус празднует в одиночестве, без жены Алмы.

Delfi напоминает, что Алма после тяжелой болезни ушла из жизни 21 мая этого года.

Экс-президент сказал порталу žmonės.lt, что этот день рождения для него совсем другой.

Адамкусы прожили в браке 72 года. Экс-президент не скрывает, что его тяготит одиночество.

"Я всеми силами пытаюсь бороться с собой и со своей болью", – сказал Адамкус.