Экс-президент Литвы все еще в больнице: борюсь, особенно с головокружениями

„Исследуют. За мной смотрят. Не знаю, когда домой отпустят. Не говорят. Лежу в неизвестности. Борюсь, особенно с головокружениями. Извините, больше ничего сказать не могу“, – сказал он и поблагодарил всех, кто желает ему здоровья.