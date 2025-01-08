2025.01.08 12:20

Экс-президент Литвы все еще в больнице: борюсь, особенно с головокружениями

 
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус все еще находится в больнице. В Сантаришкской клинике он находится почти неделю. В интервью LRT.lt он сказал, что чувствует себя неважно: „Все время лежу и не знаю, чего жду“.

„Исследуют. За мной смотрят. Не знаю, когда домой отпустят. Не говорят. Лежу в неизвестности. Борюсь, особенно с головокружениями. Извините, больше ничего сказать не могу“, – сказал он и поблагодарил всех, кто желает ему здоровья.

Ранее сообщалось, что врачи Сантаришкской клиники сказали, что у экс-президента проблемы с сердцем.

„В минувшую пятницу ухудшилось кардиологическое состояние Адамкуса, он обратился в больницу, было решено госпитализировать экс-президента для обследования и наблюдения“, – сказала представитель клиники Юргита Юозайтите-Маркявичене.

В первый раз Адамкус стал президентом Литвы в 1998 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии