Экс-президент Литвы все еще в больнице: борюсь, особенно с головокружениями

„Исследуют. За мной смотрят. Не знаю, когда домой отпустят. Не говорят. Лежу в неизвестности. Борюсь, особенно с головокружениями. Извините, больше ничего сказать не могу“, – сказал он и поблагодарил всех, кто желает ему здоровья.
Ранее сообщалось, что врачи Сантаришкской клиники сказали, что у экс-президента проблемы с сердцем.
„В минувшую пятницу ухудшилось кардиологическое состояние Адамкуса, он обратился в больницу, было решено госпитализировать экс-президента для обследования и наблюдения“, – сказала представитель клиники Юргита Юозайтите-Маркявичене.
В первый раз Адамкус стал президентом Литвы в 1998 году.