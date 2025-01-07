2025.01.07 14:11

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус находится в больнице

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Литвы 98-летний Валдас Адамкус находится в больнице, об этом информировал портал tv3.lt.

„Скажу коротко: я в больнице“, – сказал экс-президент.

Эту информацию подтвердила и секретарь Адамкуса Божена Багонайтене. Она ничего не комментировала подробно.

„Ничего больше пока сказать не могу, хочу как можно скорее встать на ноги и вернуться домой“, – сказал Адамкус.

Напомним, что в день рождения в ноябре 2024 года Адамкус сказал, что здоровье у него нестабильное.

„Знаете, мыслей много, особенно в моем возрасте. Я еще иногда мечтаю сделать то или иное, поехать куда-то, а когда собираюсь сделать это, оказывается, что сил нет.

Не хватает сил, поэтому не могу откликнуться на все приглашения, поздравления. Но, в целом, я чувствую себя хорошо“, – сказал экс-президент.

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