2025.03.15 07:03

Экс-президент Адамкус выходные проведет в больнице –для продолжения обследования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Валдас Адамкус, который в среду был госпитализирован для планового осмотра, останется в больнице и на выходных, сообщает Сантаришкская клиника.

По данным медучреждения, ухудшения показателей здоровья не зафиксировано – планируется продолжить необходимые обследования.

„Ничего не произошло, просто останется до понедельника, чтобы завершить обследование. Такой плановый осмотр, никаких изменений, всё в порядке“, – в пятницу сообщила представитель клиники.

Напомним, что дважды возглавлявший Литву экс-президент Адамкус был госпитализирован в среду.

Как сообщила пресс-секретарь экс-президента Божена Багонайтене, это плановый визит в Сантаришкскую клинику. По ее словам, в этом медицинском учреждении Адамкус должен был провести несколько дней.

Из-за ухудшения кардиологического состояния экс-президент был госпитализирован и в январе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии