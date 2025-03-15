Экс-президент Адамкус выходные проведет в больнице –для продолжения обследования

По данным медучреждения, ухудшения показателей здоровья не зафиксировано – планируется продолжить необходимые обследования.

„Ничего не произошло, просто останется до понедельника, чтобы завершить обследование. Такой плановый осмотр, никаких изменений, всё в порядке“, – в пятницу сообщила представитель клиники.

Напомним, что дважды возглавлявший Литву экс-президент Адамкус был госпитализирован в среду.

Как сообщила пресс-секретарь экс-президента Божена Багонайтене, это плановый визит в Сантаришкскую клинику. По ее словам, в этом медицинском учреждении Адамкус должен был провести несколько дней.