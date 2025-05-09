2025.05.09 07:00

Экс-мэр Купишкиса Бардаускас осужден за злоупотребление служебным положением и оштрафован на 14 400 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dainius Bardauskas
Dainius Bardauskas
ФОТО: Martynas AmbrazasPhotographer: Martynas Ambrazas | Elta

Апелляционный суд Литвы в четверг признал бывшего мэра Купишкиса Дайнюса Бардаускаса виновным в злоупотреблении служебным положением и подстрекательстве к подделке документов относительно стоимости концерта и оштрафовал его на 14 400 евро.

Он также на 4 года лишен права занимать руководящие должности в государственном или частном секторе.

Мэру ранее предъявлялось обвинение и во взяточничестве, однако позднее прокуратура переквалифицировала действия бывшего мэра.

Бывший мэр Купишкского района Бардаускас был осужден по делу о получении денег от предпринимателей нескольких компаний за исключительные условия торговли во время фестивалей „Стихии“ и „Йонинес и чемпионат стран Балтии по моторным лодкам“, которые проводились в Купишкском заливе в 2017, 2018 и 2019 годах.

Некоторые предприниматели хотели получить исключительные условия для торговли горячей едой и напитками, без конкурентов.

По версии следствия, представители компаний платили деньги за исключительные условия торговли во время фестивалей.

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