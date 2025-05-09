Экс-мэр Купишкиса Бардаускас осужден за злоупотребление служебным положением и оштрафован на 14 400 евро

Он также на 4 года лишен права занимать руководящие должности в государственном или частном секторе.

Мэру ранее предъявлялось обвинение и во взяточничестве, однако позднее прокуратура переквалифицировала действия бывшего мэра.

Бывший мэр Купишкского района Бардаускас был осужден по делу о получении денег от предпринимателей нескольких компаний за исключительные условия торговли во время фестивалей „Стихии“ и „Йонинес и чемпионат стран Балтии по моторным лодкам“, которые проводились в Купишкском заливе в 2017, 2018 и 2019 годах.

Некоторые предприниматели хотели получить исключительные условия для торговли горячей едой и напитками, без конкурентов.