Экс-глава Департамента госбезопасности о беларусах и россиянах в Литве: честно говоря, чувствую себя неуютно

"Чего надо опасаться, так это гибридных атак, особенно в сфере инфраструктуры, – сказал Грина. – Мы не знаем, кто они. Они себе могут создать отличные биографии: мы предприниматели, бежали от режима, еще что-то. Вся проблема в этом".

"Сбор информации, это наименьшее зло. Самое худшее, как бы в Литву не внедрили разных диверсантов и саботажников", – сказал бывший глава ДГБ.

Грина сказал, что перед тем как их впускать в страну надо было принять политические решения, оценить, какие последствия это будет иметь.

"Все страны, особенно враждебные, в любом случае занимаются разведкой. Впустить такое число граждан, как Россия считает, в Евросоюз , это из области фантастики, – сказал Грина. – Представьте себе: среди 100 000 найти тех несколько сотен, которые готовы к проведению диверсий, очень сложно. Не надо думать, что, например, Департамент госбезопасности может проверить 100 000 мигрантов".

Ему вторил и эксперт в сфере военного дела Дарюс Антанайтис, заметив, что не надо боятся, но надо проявлять осторожность: "Те же беларусы, приехавшие сюда, в рабочие дни работают, а на выходные едут туда, откуда бежали из-за преследования".

Грина задал риторический вопрос: что было бы, если бы в Вильнюсе, к пример, электричество пропало на трое сутокoms? "Несложно пофантазировать, что здесь было бы", – сказал Грина, повторяя, что неправильные решения всегда ведут к плохим последствиям.

На вопрос, что российские спецслужбы знают о Литве, Грина ответил вопросом: "а чего они о нас не знают?"

Антанайтис сказал: "Все, быть может, им не известно, но многое они знают. Получение информации - их работа. Также и мы знаем о россиянах, но никто не выкладывает на стол все документы".

Антанайтис дал совет нашим гражданам на тему, чего не делать.