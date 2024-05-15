Экс-депутату Гражулису грозит дело за демонстрацию советской символики

В связи с упомянутым делом в среду экс-политик был вызван в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.
"Вызван для ознакомления с материалами в соответствии со статьей 524 Кодекса об административных правонарушениях", – сообщил агентству Elta представитель полиции Томас Браженас.
По его словам, П. Гражулиса попросили принести в полицию вещественные доказательства, форму, которая у него была на митинге 26 октября.
За демонстрацию советской символики закон предусматривает штраф от 300 до 700 евро.
Союз народа и справедливости сообщил в среду, что его лидер П. Гражулис принесет в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа форму, которую он хотел передать спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, однако из-за этой формы против политика возбуждено еще одно дело.
"Я отнес форму деда Чмилите, танкиста, и передал. Сейчас они проведут экспертизу, отвезут в Москву или куда-нибудь, действительно ли эта форма деда, я так думаю", – сказал Elta П. Гражулис после визита в комиссариат полиции.
По утверждению П. Гражулиса, ему эту форму передал какой-то человек во время прошлогоднего митинга и попросил вручить, по его словам, дедовскую форму спикеру Сейма В. Чмилите-Нильсен.
"Я пошел в Сейм и вручил. Сейчас против меня начато расследование. Но я не демонстрирую советскую символику, я выполнил волю человека", – сказал Elta бывший политик.
В Вильнюсском окружном суде рассматривается уголовное дело, по которому П. Гражулис обвиняется в оскорблении представителей ЛГБТК, возможное преступление было совершено в мае 2022 г. в парламенте во время рассмотрения проекта закона о Гражданском союзе в Сейме.