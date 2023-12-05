Экс-депутат Сейма Степонавичюс уплатил штраф в размере 15 000 евро, назначенный ему по делу MG Baltic

"29 ноября от адвоката получена информация и выписка из банка, подтверждающая оплату штрафа Г. Степонавичюса (15 064 евро)", – сообщила пресс-секретарь Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.

Г. Степонавичюс признан судом виновным в злоупотреблении служебным положением. Ему назначен штраф в размере 15 тыс. евро с лишением права избираться или назначаться на любые должности, избираемые или назначаемые государственными или муниципальными учреждениями и ведомствами, компаниями или неправительственными организациями сроком на 4 года.

На прошлой неделе Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic. Суд признал бывшего вице-президента концерна MG Baltic (ныне MG Grupė) Р. Курлянскиса и бывшего лидера Движения либералов Э. Масюлиса виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть и пять с половиной лет соответственно.