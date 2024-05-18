Экономисты: на турпоездки жителям Литвы в этом году придется раскошелиться

В конце первого квартала 2024 года средства литовцев в банке SEB были почти на 8% выше, чем год назад.
"В последние кварталы средства жителей во всех кредитных учреждениях Литвы растут быстрее, поскольку доходы населения увеличиваются. Снижение цен на импортируемые энергоносители означает, что жители могут больше сэкономить", - рассказывает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
По его словам, рост доходов был бы быстрее, если бы не увеличение процентных расходов жителей за два года.
"В последнее время этот фактор тоже иссякает, поскольку процентные ставки EURIBOR с осени перестали расти и в ближайшие кварталы должны снизиться. Кроме того, по сравнению с прошлым годом жители получают больше процентных доходов за трудоустроенные в банках средства", - говорит эксперт.
По мере роста сбережений жителей в этом году должна вырасти и общая сумма, потраченная литовцами на путешествия.
"Доля доходов или сбережений, выделяемых на путешествия, должна остаться такой же, как и в прошлом году, а выделить больше смогут те, у кого меньше финансовых обязательств и чьи доходы в течение года выросли больше. Но абсолютная сумма в евро, потраченная на путешествия в этом году, полагаем, будет выше, чем в прошлом году", - утверждает экономист.
Цены будут выше
По мнению экономиста, рынок нефтяной отрасли, который обычно влияет на цены на путешествия, в этом году не станет решающим фактором.
"Цены на сырую нефть и авиационное топливо остаются очень похожими на прошлогодние, поэтому на данный момент этот фактор не должен оказывать серьезного влияния на стоимость путешествий. Заглядывая в будущее, мы полагаем, что цены на нефть, вероятно, не снизятся с текущего уровня в ближайшие месяцы и останутся ближе к 90 долларам США за баррель", - говорит Повилаускас.
Цены на путешествия могут быть скорректированы все еще достаточно высокой инфляцией цен на услуги, которая вызвана ростом цен на рабочую силу.
"Кроме того, вполне вероятно, что поток туристов в Европу в этом году увеличится, поэтому спрос на путешествия на нашем континенте остается высоким. Все это означает, что жителям придется потратить на поездки за границу немного больше, чем в прошлом году", - поясняет экономист.
Согласно опросу, проведенному Tez Tour, литовцы реалистично оценивают стоимость своей будущей поездки – мало кто рассчитывает потратить до 450 евро. 41% принявших участие в опросе указали, что планируют выделить на следующую поездку 450-900 евро. Однако бюджет каждого третьего участника исследования превышает 900 евро.
"Стоимость поездки зависит от выбранного направления отпуска, категории отеля, продолжительности поездки, типа питания. Однако в среднем в этом году путешественники выделяют около 900 евро на человека за недельный отпуск, что примерно на 6% больше, чем в прошлом году", - говорит руководитель Отдела по связям с общественностью и маркетингу Tez Tour Инга Аукштуолите.