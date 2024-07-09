2024.07.09 16:28

Экономист: за последние 4 года продукты подорожали больше, чем алкоголь и табак

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Алкоголь и табачные изделия за последние 4 года подорожали меньше, чем продукты питания и вода, заметил экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

„Вы заметили, что по людям, которые не прочь выпить рюмочку или выкурить сигарету, инфляция ударила меньше, чем по ведущим здоровый образ жизни и покупающим экологические овощи и фрукты?“ – писал в Facebook Маурицас.

По его словам, в Литве за последние 4 года (если сравнивать с данными за июнь 2020 г.) продукты подорожали больше, чем алкоголь и сигареты. Продукты подорожали на 48%, а алкоголь и табак – соответственно на 29% и 30%.

„Еще интереснее, что за последние 4 года водка подорожала меньше, чем вода, а доступность водки достигла небывалых высот, за среднюю зарплату (1333 евро) в Литве можно купить целых 138 бутылок водки по 0,5 л (9,63 евро за шт) – это в два раза больше, чем в 2010 году и в три раза больше, чем в 2002 г“, – писал Маурицас.

Žygimantas Mauricas

По словам экономиста, это произошло потому, что в 2021-2023 гг во время инфляции значительно подорожали продукты питания, а акцизы так быстро не повышали.

„Например, акциз на водку за 4 года вырос всего на 22%, а на пиво и на вино – на 33%. Поскольку акциз составляет значительную часть стоимости напитка, алкоголь подорожал меньше, чем продукты питания.

Например, молоко подорожало на 66%, а водка всего на 21%. Однако сейчас рост цен на продукты остановился, должны повысить акциз, после этого баланс должен восстановиться“, – сказал Маурицас.

Delfi напоминает, что недавно парламент решил повышать акцизы быстрее, а полученные доходы направить на финансирование обороны.

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