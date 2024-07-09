Экономист: за последние 4 года продукты подорожали больше, чем алкоголь и табак

„Вы заметили, что по людям, которые не прочь выпить рюмочку или выкурить сигарету, инфляция ударила меньше, чем по ведущим здоровый образ жизни и покупающим экологические овощи и фрукты?“ – писал в Facebook Маурицас.

По его словам, в Литве за последние 4 года (если сравнивать с данными за июнь 2020 г.) продукты подорожали больше, чем алкоголь и сигареты. Продукты подорожали на 48%, а алкоголь и табак – соответственно на 29% и 30%.