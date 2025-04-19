2025.04.19 07:02

Экономист: угощения пасхального стола в этом году могут обойтись на 5% дороже

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Raudoni margučiai
Raudoni margučiai
ФОТО: Gabriel Preda RO | Shutterstock

В этом году пасхальные угощения в среднем обойдутся дороже – корзина, скорее всего, будет примерно на 5% дороже, чем в прошлом году, утверждает экономист банка Citadele Александр Изгородин.

„С начала 2025 года минимальная заработная плата в Литве выросла на 12%, также существенно выросло налогообложение дизельного топлива, что увеличивает стоимость транспортировки продуктов питания и издержки предприятий сельскохозяйственного сектора. Поэтому при существенном снижении цен на энергоресурсы инфляция цен на продукты питания в Литве весной может заметно замедлиться, но вряд ли стоит ожидать существенного снижения цен на продукты питания“, - цитируются слова экономиста.

По мнению Изгородина, основным фактором, который может привести к подорожанию пасхальных угощений в этом году, является риск роста цен на яйца. По данным Государственного агентства данных, в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года закупочные цены на яйца в Литве выросли на 22,5%.

„Годовой рост закупочных цен на яйца мы наблюдаем с ноября 2024 года, и он ускоряется. Поэтому можно предположить, что не только США, но и Литва сталкиваются со всё более острой нехваткой предложения яиц“, - говорит экономист.

По словам экономиста, очевидно, что столь существенный рост закупочных цен на яйца не может не отразиться на конечных ценах на яйца в магазинах.

„Цены на яйца в магазинах в марте 2025 года были всего на 3,3% выше, чем в марте 2024 года. Однако инфляция в конечных ценах на яйца также ускоряется. Я думаю, что в апреле инфляция на яйца ускорится еще больше и приблизится к 5-6%, и это не предел. Похоже, что этот год будет исключительным в том плане, что цены на яйца могут расти и после Пасхи, потому что рост закупочной стоимости яиц в течение некоторого времени будет всё больше влиять на конечные цены на яйца в магазинах“, - говорит Изгородин.

Однако экономист успокаивает, утверждая, что в этом году мы вряд ли увидим двузначную инфляцию цен на яйца.

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