Экономист: угощения пасхального стола в этом году могут обойтись на 5% дороже

„Годовой рост закупочных цен на яйца мы наблюдаем с ноября 2024 года, и он ускоряется. Поэтому можно предположить, что не только США , но и Литва сталкиваются со всё более острой нехваткой предложения яиц“, - говорит экономист.

„Цены на яйца в магазинах в марте 2025 года были всего на 3,3% выше, чем в марте 2024 года. Однако инфляция в конечных ценах на яйца также ускоряется. Я думаю, что в апреле инфляция на яйца ускорится еще больше и приблизится к 5-6%, и это не предел. Похоже, что этот год будет исключительным в том плане, что цены на яйца могут расти и после Пасхи, потому что рост закупочной стоимости яиц в течение некоторого времени будет всё больше влиять на конечные цены на яйца в магазинах“, - говорит Изгородин.