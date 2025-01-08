Экономист: реформа пенсионной системы должна учитывать ухудшающуюся демографическую ситуацию

„Нашей общей целью должно стать снижение зависимости пенсионной системы от ухудшающейся демографической ситуации. Количество пенсионеров уже оказывает всё большее давление на плечи государства и всех налогоплательщиков, в будущем устойчивого дохода уже не будет хватать для его покрытия. Выходом не является и проводимое повышение пенсионного возраста и необходимого стажа“, - цитируется в сообщении Леонтьева.
По мнению экономиста, единственным обоснованным решением является усиление пенсионной системы второй и третьей ступеней. Пенсионные выплаты, накопленные на этих ступенях, основаны на взносах, уплаченных жителей, и доходности инвестиций, а не на количестве людей, работающих в стране.
„Чем раньше мы начнем откладывать на пенсию и будем делать это максимально большими суммами, тем более высокая доходность будет гарантирована в старости. В результате слишком простой выход из накопительной системы противоречит ее цели – выходя, человек снимает с себя ответственность за пенсионные накопления и перекладывает ее на государство, всех налогоплательщиков“, - подчеркнула Леонтьева.
„Поэтому целесообразно следовать принципу, предложенному постановлением Конституционного суда, – остановить накопление только в том случае, если оно „становится крайне затруднительным или бесцельным“, - добавила она.
Сегодня пенсию для одного пенсионера зарабатывают примерно 2,5 работающего человека, и в будущем этот показатель будет ухудшаться. Член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта прогнозирует, что в ближайшие десятилетия на пенсионную систему потребуется направить еще 5% валового внутреннего продукта (ВВП) только для того, чтобы сохранить существующие коэффициенты.
По мнению президента ИСРЛ, государство должно найти способы мотивировать жителей последовательно увеличивать отчисления в пенсионные фонды до обычных в западных странах 10%. В настоящее время взнос в пенсионные фонды в Литве составляет 3%.
„Такой взнос не создает условий для высокой доходности инвестиций из-за небольшого размера вложенной суммы“, - сказала она.