2025.01.08 07:01

Экономист: реформа пенсионной системы должна учитывать ухудшающуюся демографическую ситуацию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elena Leontjeva
Elena Leontjeva
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Президент Литовского института свободного рынка Литвы (ЛИСР) Елена Леонтьева говорит, что ухудшающаяся демографическая ситуация в стране требует нового взгляда на все три пенсионных ступени. По ее словам, разрабатываемые правительством изменения в накопительной системе пенсий должны, прежде всего, мотивировать жителей откладывать на старость и приумножать накопленные активы.

„Нашей общей целью должно стать снижение зависимости пенсионной системы от ухудшающейся демографической ситуации. Количество пенсионеров уже оказывает всё большее давление на плечи государства и всех налогоплательщиков, в будущем устойчивого дохода уже не будет хватать для его покрытия. Выходом не является и проводимое повышение пенсионного возраста и необходимого стажа“, - цитируется в сообщении Леонтьева.

По мнению экономиста, единственным обоснованным решением является усиление пенсионной системы второй и третьей ступеней. Пенсионные выплаты, накопленные на этих ступенях, основаны на взносах, уплаченных жителей, и доходности инвестиций, а не на количестве людей, работающих в стране.

„Чем раньше мы начнем откладывать на пенсию и будем делать это максимально большими суммами, тем более высокая доходность будет гарантирована в старости. В результате слишком простой выход из накопительной системы противоречит ее цели – выходя, человек снимает с себя ответственность за пенсионные накопления и перекладывает ее на государство, всех налогоплательщиков“, - подчеркнула Леонтьева.

„Поэтому целесообразно следовать принципу, предложенному постановлением Конституционного суда, – остановить накопление только в том случае, если оно „становится крайне затруднительным или бесцельным“, - добавила она.

Сегодня пенсию для одного пенсионера зарабатывают примерно 2,5 работающего человека, и в будущем этот показатель будет ухудшаться. Член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта прогнозирует, что в ближайшие десятилетия на пенсионную систему потребуется направить еще 5% валового внутреннего продукта (ВВП) только для того, чтобы сохранить существующие коэффициенты.

По мнению президента ИСРЛ, государство должно найти способы мотивировать жителей последовательно увеличивать отчисления в пенсионные фонды до обычных в западных странах 10%. В настоящее время взнос в пенсионные фонды в Литве составляет 3%.

„Такой взнос не создает условий для высокой доходности инвестиций из-за небольшого размера вложенной суммы“, - сказала она.

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