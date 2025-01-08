Экономист: реформа пенсионной системы должна учитывать ухудшающуюся демографическую ситуацию

„Нашей общей целью должно стать снижение зависимости пенсионной системы от ухудшающейся демографической ситуации. Количество пенсионеров уже оказывает всё большее давление на плечи государства и всех налогоплательщиков, в будущем устойчивого дохода уже не будет хватать для его покрытия. Выходом не является и проводимое повышение пенсионного возраста и необходимого стажа“, - цитируется в сообщении Леонтьева.

По мнению экономиста, единственным обоснованным решением является усиление пенсионной системы второй и третьей ступеней. Пенсионные выплаты, накопленные на этих ступенях, основаны на взносах, уплаченных жителей, и доходности инвестиций, а не на количестве людей, работающих в стране.