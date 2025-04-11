Экономист рассказал о „полосе препятствий“ в магазине и о том, что никогда не покупает

Экономист посетил магазин одной сети и рассказал, что главное, перед походом за покупками установить для себя, что ты не будешь покупать.
„Есть очень много соблазнов. Это подвох. Пасха еще за горами, а товары уже здесь, они манят.
Когда я прихожу с детьми, всегда говорю, что мы то или иное покупать не будем“, – сказал он о сладостях и обратил внимание, что шоколадное пасхальное яйцо со скидкой стоит 18,99 евро.
„Экономисты сравнивают индексы, но все больше ассортимента в магазинах - это не товары первой необходимости, а цены на них за последние 5 лет значительно выросли. Продукты подорожали больше чем на 50%, а товары не первой необходимости, еще больше. <...>“, – сказал он.
Маурицас сказал, что сам он в магазин ходит редко, чаще заказывает продукты с доставкой в э-магазине. Часть продуктов покупает у фермеров.
„Список продуктов бывает у меня в голове, но я стараюсь не задерживаться в магазине“, – сказал он, заметив, что чаще берет товары со скидками.
„Литва - страна скидок. Покупать без скидки? Я думаю, некоторые люди ее отсутствие принимают как оскорбление <...> когда видишь цену со скидкой, цены не кажутся космическими“, – прибавил Маурицас.
Он сказал, что раньше выбирал молоко с учетом упаковки, чего сейчас не делает.
„Я покупаю молоко в мягкой упаковке. Оно на евро дешевле. А в целом молоко подорожало на 60%.
Конечно, мягкая упаковка неудобна, но ведь разница в евро“, – заметил экономист.
„Нельзя терять бдительность во время пребывания в магазине. Надо смотреть на состав и количество <...>
Я человек гибкий, если мне не подходит цена, спокойно выбирают товар другой категории“, – сказал Маурицас.
Он обратил внимание на цены на яйца. Это в США кризис, в Литве значительных перемен нет. По словам экономиста, на цены на яйца больше влияет приближение Пасхи.
По словам Маурицаса, хлеб в скором времени должен подешеветь, поскольку подешевело зерно, энергоресурсы.
„В среднем цены на хлеб выросли на 60%“, – заметил он.
Экономист старается не покупать газированные напитки.
„Это покупка лентяев. Такие напитки можно сделать самим. Газированные напитки я покупаю очень редко“, – сказал Маурицас.
Он считает, что налог на сахар, о котором говорят правящие, жители даже не заметят.
„Разница не будет большой. Примерно 15-20 центов за литр <….> Газированные напитки - не товар первой необходимости“, – заметил экономист.
Он сказал, что старается не покупать в магазинах сладости и никогда не покупает мороженое. Мороженое он делает дома сам.
„Однако я люблю сыр с плесенью, окорок, замороженные ягоды“, – назвал он то, что покупает всякий раз в магазине.
Маурицас выразил надежду на то, что цены не будут быстро расти.
„Однако литовцы любят покупать, денег не жалеют, торговцы, производители видят это и могут повышать цены.
В этом году инфляция вырастет до 4% (в прошлом была 1%). Рост цен будет, но меньше, чем в 2023 году“, – сказал он.