Экономист рассказал о „полосе препятствий“ в магазине и о том, что никогда не покупает

Экономист посетил магазин одной сети и рассказал, что главное, перед походом за покупками установить для себя, что ты не будешь покупать.

„Есть очень много соблазнов. Это подвох. Пасха еще за горами, а товары уже здесь, они манят.

Когда я прихожу с детьми, всегда говорю, что мы то или иное покупать не будем“, – сказал он о сладостях и обратил внимание, что шоколадное пасхальное яйцо со скидкой стоит 18,99 евро.

„Экономисты сравнивают индексы, но все больше ассортимента в магазинах - это не товары первой необходимости, а цены на них за последние 5 лет значительно выросли. Продукты подорожали больше чем на 50%, а товары не первой необходимости, еще больше. <...>“, – сказал он.