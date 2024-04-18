Экономист предлагает ввести налог на сахар: бюджет получит 100 млн. евро

В минувшую среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о создании специального фонда для сбора средств на оборону.
Мачюлис приветствует такое предложение власти и считает, что оно внесет больше ясности при выделении средств на оборону. Кроме того, по его словам, наличие фонда позволит убедиться в том, что "деньги не будут разбазарены".
"Это своевременное решение. Очень ясный целевой фонд, в который пойдет часть налогов и других средств (...) на финансирование обороны", – сказал он.
По словам экономиста, такой фонд можно будет пополнить средствами дивидендов госкомпаний или деньгами, вырученными за счет продажи зданий, добровольными пожертвованиями бизнеса.
"Пока оживление экономики неустойчивое (...) надо с осторожностью рассуждать о повышении налогов, не надо забывать и об альтернативных источниках финансирования обороны", – прибавил он.
По словам экономиста, предлагаемое некоторыми политиками финансирование обороны за счет налога на прибыль отпугнет зарубежных инвесторов.
Мачюлис заметил, что надо пересмотреть вопрос упразднения избыточных льгот, обсудить введение новых налогов, например, на загрязнение или на сахар.
"По моим подсчетам, без серьезных отрицательных последствий можно получить 100 млн. евро (за счет налога на сахар)", – сказал он.