Экономист: Литва и по уровню зарплат догнала Европу

„Сейчас разница между средней зарплатой в Германии (2697 €) и в Литве (1365 €) отличается меньше чем в 2 раза“, – заметил Маурицас.

В 2009–2012гг. во время финансового кризиса зарплаты в Литве почти не росли, однако с 2014 до 2024 года средняя зарплата в стране выросла в 2,6 раза – с 527 до 1365 евро.

В 2004 году, когда Литва вступила в Евросоюз, разница в зарплатах уменьшилась, зарплаты отличались в 5 раз: В Литве средняя зарплата была 836 литов (242 евро), в Германии – 1562 евро.

„Иными словами, немец за две недели зарабатывал больше, чем литовец за весь год“, – отметил экономист.

В 1994 году средняя зарплата в Литве была всего 251 лит (63 долларов США) и была в 25 раз меньше, чем в Германии (1142 евро).

Кроме того, в стране уменьшился отрыв между работниками с самыми низкими и с самыми большими зарплатами – с 6,6 раз в 2014 г. до 4,4 раз в 2024 г.

Среди стран Балтии и Центральной Европы зарплаты выше, чем в Литве только в трех странах – Словении, Эстонии и Чехии. В Латвии, Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии, Румынии и Болгарии средняя зарплата ниже, чем в Литве. Кроме того, в Литве зарплата больше, чем в Греции и Португалии и быстро догоняет зарплаты в Испании и Италии.

„Кроме того, в Литве зарплаты в несколько раз больше, чем в России и Беларуси“, – прибавил экономист.