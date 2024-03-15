Экологи: прошлогодние листья и ветки следует правильно утилизировать

Самую важную информацию об утилизации зеленых отходов можно найдете в брошюре, подготовленной специалистами Департамента.
Зеленые (биоразлагаемые) отходы, которые появляются в саду или дома, можно утилизировать без сжигания. Экологи советуют компостировать такие отходы, если только компостирование не приводит к распространению вредителей растений.
Другое решение - вывезти отходы в контейнеры для зеленых отходов, в которые можно выбросить:
- опавшие листья
- мелкие ветки деревьев или кустарников
- скошенная трава, цветы, сорняки
- кора деревьев, опилки, стружка, щепки, древесная стружка
- сено
- фрукты и овощи
Вы также можете сдать свои отходы в пункты приема зеленых отходов в каждом округе. В Литве в настоящее время насчитывается 53 таких пункта. Список пунктов и их адреса можно найти здесь. Пункты компостирования зеленых отходов принимают биоразлагаемые отходы без примесей:
- отходы от стрижки зеленых насаждений, опавшие листья, скошенная трава;
- цветы, сорняки;
- фруктовые и овощные отходы;
- кора деревьев, опилки, стружка, щепа;
- мелкие ветки от обрезки деревьев, кустарников.
Требования к сжиганию зеленых отходов
Если вы решили сжечь листья, ветки или другие зеленые отходы, важно сделать это правильно, в соответствии со специальными требованиями, которые описывают процедуры и запреты сжигания этих отходов на открытом воздухе.
Сухую траву, камыш, опавшие листья, солому, сельскохозяйственные, садоводческие и растительные остатки разрешается сжигать на открытом воздухе только в кучах, собранных в пределах 30 метров от строений. За сжиганием необходимо постоянно наблюдать, а по окончании тлеющий огонь должен быть залит водой или засыпан песком и т. д.
Запрещается сжигание жнивья, нескошенной и несобранной травы, камыша, зерновых и других сельскохозяйственных культур, а также нескошенных и несобранных древесных растений, за исключением дикорастущих растений, оговоренных в планах управления в утвержденном в порядке.
Запрещается сжигание любых бытовых, промышленных и других отходов вместе (или отдельно) с собранными растениями или их частями, за исключением случаев, когда сжигаемая древесина не была обработана никакими химическими веществами (красками, лаками, клеями, пропиточными веществами и т. д.).
Во избежание гибели мелких представителей фауны запрещается сжигание древесины в штабелях, если древесина была сложена более чем за неделю до сжигания.
Сжигание собранных растений, частей растений или куч растений запрещается в лесах, болотах, торфяниках и на территориях, расположенных в пределах 50 метров от лесов, болот и торфяников, а также в городах (за исключением мест, отведенных для разведения костров).
Если объем сжигаемых растений или их частей превышает 5 куб.м или сжигание происходит одновременно в нескольких местах, то о месте и времени сжигания необходимо не менее чем за 1 час оповестить по телефону ближайшее подразделение Государственной пожарно-спасательной службы и (или) подразделение соответствующего лесничества.
Ответственность
Нарушение требований охраны окружающей среды при сжигании сухой травы, камыша, зерновых, опавших листьев, соломы, сельскохозяйственных и садоводческих отходов наказывается в соответствии со статьей 286 Кодекса об административных правонарушениях, штрафом в размере от 30 до 230 евро для физических лиц и от 60 до 300 евро для юридических лиц.
Сжигание жнивья, нескошенной травы, камыша, зерновых и других сельскохозяйственных культур наказывается штрафом в размере от 50 до 300 евро для физических лиц и от 120 до 350 евро для юридических лиц.
Также оценивается ущерб, нанесенный окружающей среде.
Важно
Владельцы, землепользователи и управляющие, заметившие на своей земле пожар, связанный с возгоранием травы, жнивья или неубранной соломы, обязаны немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 112 и/или в Государственную пожарно-спасательную службу, а в случае пожара, угрожающего ближайшему лесу, — в лесной отдел (лесничество) соответствующего лесхоза.
Обратите внимание, что если вы заметили нарушение норм экологии, необходимо позвонить по номеру экстренной службы 112. Также важно сфотографировать или снять на видео факт нарушения, то есть нарушителей, совершивших нарушение, и отправить эту информацию, фото или видео на адрес info@aad.am.lt.
Если у вас возникли вопросы по требованиям охраны окружающей среды, специалисты Департамента охраны окружающей среды будут рады проконсультировать вас по телефону +370 700 02022 или по электронной почте konsultacijos@aad.am.lt.