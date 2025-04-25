2025.04.25 19:50

Экологи о массовой гибели карася в Куршском заливе: рыба не была больна, расследование продолжается

 
Elta
ru.DELFI.lt
Karosai Skaitytojo nuotr.
Karosai Skaitytojo nuotr.

Карась, массово погибший в апреле в Куршском заливе, не страдал от типичного для этого вида заболевания, экологи продолжают расследование, сообщил Департамент охраны окружающей среды (ДООС).

„Продолжается расследование сложившейся ситуации. Клайпедский городской, Клайпедский районный, Шилутский и Нерингский муниципалитеты проинформированы о том, чтобы убрали погибшую рыбу“, — говорится в сообщении ДООС.

Получив 17 апреля сообщение о гибели рыбы, сотрудники ДООС проинспектировали Куршский залив и заметили мертвых карасей как на западном, так и на восточном берегу залива.

Затем специалисты Национального института оценки пищевых и ветеринарных рисков взяли пробы воды и, исследовав их, не обнаружили никаких признаков заболевания, характерного для карася.

ДООС также передал информацию в Государственную продовольственно-ветеринарную службу.

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